Как будут удалять из интернета фильм «Он вам не Димон», пока не ясно

Суд посчитал, что адвокат Генрих Падва (слева) был убедительнее Алексея Навального Максим Стулов / Ведомости

Политик Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проиграли суд о защите чести и достоинства бизнесмену Алишеру Усманову. Люблинский райсуд Москвы потребовал опровергнуть ряд высказываний Навального об Усманове (см. врез) и удалить из интернета фильм-расследование «Он вам не Димон» о недвижимости, якобы принадлежащей премьеру Дмитрию Медведеву.

Навальный не представил ни одного доказательства, указывающего на то, что фонд «Соцгоспроект», которому Усманов пожертвовал участок с домом, организован или управляется Медведевым, заявил в прениях адвокат Усманова Генрих Падва: «Ответчик опирается на два факта: что фонд получил в дар имущество от Усманова и что в этом фонде работают два бывших сокурсника Медведева. Это мы не оспариваем. Но возникает вопрос: достаточны ли эти два красноречивых факта, особенно в устах Навального, чтобы утверждать, что это был подарок не фонду, а Медведеву?» Совокупность доказательств показывает, что премьер пользуется этой недвижимостью и извлекает из этого блага, возражал Навальный: «Человек по фамилии Дьяченко занимался управлением этим имением, и на его имя Медведев заказывал себе одежду».

После заседания Навальный сказал, что главной целью суда было как раз удаление фильма, но он этого делать не будет. YouTube может ограничить доступ к видео по запросам судов и ведомств разных стран, поясняет руководитель проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк: «Если YouTube не удалит видео, ему может грозить блокировка. Но уже сейчас Роскомнадзор внес более 900 роликов по решению судов и Генпрокуратуры в реестр запрещенных сайтов – и лишь к части из них YouTube заблокировал доступ, по другим в реестр вносились IP-адреса, но видео оставались доступны для просмотра». По словам Козлюка, Роскомнадзор уже ограничил доступ к ряду крупных сервисов вроде соцсети LinkedIn, поэтому в данном случае все будет зависеть от политической конъюнктуры.

Признано ложью Суд, в частности, признал порочащими сведения о том, что Усманов дал взятку премьеру Дмитрию Медведеву путем пожертвования фонду «Соцгоспроект» участка и дома в селе Знаменском, что Усманов давал взятки вице-премьеру Игорю Шувалову и другим чиновникам, что Усманов является преступником и что он установил цензуру в «Коммерсанте».

У Навального есть условный срок по уголовному делу и ограничения, с этим связанные, напоминает адвокат Вадим Клювгант: «Условный срок может превратиться в реальный, если эти ограничения нарушены или совершено новое преступление. Но никакое производство по гражданскому делу не имеет к этому отношения».

Если Навальный откажется удалять фильм, это станет дополнительным аргументом для продвижения властями инициатив по ужесточению регулирования интернета, которые уже находятся в приоритетной повестке, считает политолог Александр Пожалов. По его мнению, Навальному решение суда невыгодно, поскольку представляет его расследование недоказанным, и для пиара ему придется сместить внимание с вопроса о недостоверности выводов на вопрос о судьбе фильма. Другое последствие в том, что раз к Навальному впервые успешно подал иск представитель крупного частного бизнеса, то могут последовать иски от других олигархов, которых задевал ФБК, говорит Пожалов: «Естественная реакция Усманова на обвинения в изнасиловании совпала с возможностью оказать политическую поддержку премьер-министру». Суд может сказаться и на репутации Навального как борца с коррупцией, ведь уже второе расследование за неделю признано недостоверным, добавляет эксперт: «Иск Усманова вывел Навального из плоскости политической борьбы с властью в плоскость корпоративных разборок с олигархами. Если он теперь будет выстраивать антиолигархический образ, то ему придется менять политстратегию. В восприятии большинства россиян защитником от олигархов и местных чиновников является сам Путин».

Суд затеян, чтобы закрыть доступ к информации о потенциально коррупционных эпизодах, считает политолог Андрей Колесников: «Даже для тех, кто не готов вовлекаться в протестную активность, видна очевидная несправедливость и заведомо провластная позиция суда. Для Навального же это дополнительная раскрутка. Исчезновение фильма будет означать, что не распространяется общественно значимая информация, но полностью удалить ее не удастся». Эксперт не исключает, что участие Усманова в этом процессе было согласовано с Кремлем, кроме того, он сильно обижен на самого Навального: «Но если посмотреть на ситуацию глазами обывателя, то, видя приговор по делу «Кировлеса», он готов был поверить, что оппозиционер украл лес, однако в данном случае симпатии будут на стороне Навального: ему предъявила претензии та часть элиты, которая крайне непопулярна, – олигарх и слабый премьер-министр».