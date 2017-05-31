Суд: Усманов против Навального
Миллиардер требовал опровергнуть 12 публикаций политика и удалить фильм «Он вам не Димон»
31 мая политик Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проиграли суд о защите чести и достоинства бизнесмену Алишеру Усманову
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Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск миллиардера, в котором он требовал опровергнуть 12 публикаций политика и ФБК. На фото: политик Алексей Навальный и адвокат Генрих Падва
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Кроме того, Усманов требовал удалить в течение 10 дней с даты вступления в силу решения суда фильм «Он вам не Димон», который размещен на отдельном сайте, на сайте Навального, в его Facebook, а также на канале YouTube
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По словам адвоката, Навальный не доказал, что Медведев или кто-то из его родственников пользуется имуществом фонда
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Навальный сказал, что если бы Падва видел фильм «Он вам не Димон», то он бы попросил у него футболку «Навальный 2018» и вышел бы с ним на антикоррупционные митинги
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На первом заседании 30 мая Навальный потребовал вызвать в суд в качестве свидетелей премьер-министра Дмитрия Медведева и первого вице-премьера Игоря Шувалова, однако суд ему в этом отказал
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