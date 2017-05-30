Адвокаты Навального потребовали вызвать Медведева и Шувалова в суд в качестве свидетелей Евгений Фельдман для кампании Алексея Навального

Адвокаты Алексея Навального потребовали вызвать в суд премьер-министра Дмитрия Медведева. Сегодня в Люблинском районном суде идет рассмотрение иска бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру. Как рассказал адвокат Навального Иван Жданов, фонду «Соцгорпроект», который «организован и управляется Медведевым, по договору дарения от Усманова был передан участок в селе Знаменском, а также находящийся на нем дом, ранее приобретенный Усмановым». Жданов добавил, что председателем наблюдательного совета фонда является однокурсник Медведева Илья Елисеев, а гендиректором – еще один однокурсник, Алексей Четвертков.

«Учитывая эти обстоятельства, мы считаем, что в суд надо вызвать Медведева Дмитрия Анатольевича», – заявил Жданов. По его словам, именно Медведев сможет ответить на вопросы, пользуется ли он участком и домом, которые были переданы Усмановым, является ли это использование возмездным или безвозмездным. Кроме того, Жданов говорит, что Медведев мог бы рассказать о деловых отношениях, которые были у него с Усмановым, когда Медведев был председателем совета директоров «Газпрома», а Усманов был гендиректором «Газпром инвестхолдинга». Навальный заявил, что вызов Медведева в суд не является пиаром, как могут заявить представители бизнесмена. По словам Навального, не Усманов должен быть в суде, а Медведев.

Адвокат Усманова Генрих Падва заявил, что для того чтобы решить вопрос о вызове свидетеля, должны быть данные, которые свидетельствовали бы о том, что Медведев имеет хоть какое-то отношение к делу, но таких документов в деле нет: «Откуда взялись сведения, что Медведев организовал фонд и управляет им – неизвестно». Второй адвокат также заявила, что необходимы документы, доказывающие, что Медведев организовал фонд и управляет им, однако их нет: «Поэтому вызов председателя правительства, чтобы он дал показания по фонду, к которому он не имеет никакого отношения, не имеет основания».

Адвокаты Навального также вызвали в качестве свидетеля в суд вице-премьера Игоря Шувалова, публикации Навального о котором также упоминаются в иске Усманова. Адвокат Усманова также выступил против вызова Шувалова в суд.

На данной стадии суд оставил ходатайства без разрешения, пообещав вернуться к ним позднее.

В апреле стало известно, что Усманов подает в суд на Навального и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) после выхода фильма «Он вам не Димон» о недвижимости, которая находится в пользовании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Усманов требует опровергнуть сведения, которые считает не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, денежной компенсации он не просит.

В расследовании ФБК утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ними фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменском на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб., что рассматривается создателями фильма как взятка. В интервью «Ведомостям» Усманов рассказал, что передал землю и дом «Соцгоспроекту» в ходе сделки, позволившей ему расширить свое имение в Успенском.

Вскоре Навальный опубликовал ответ на объяснение миллиардера, где высказал мнение, что версия Усманова не соответствует действительности. Он указывает, что, по данным Росреестра, участок был куплен у компании «Группа Ист инвест». Со ссылкой на данные Росреестра политик заявил, что у фонда «Соцгоспроект» никогда не было участка в 12 га на Рублевском шоссе. «Усманов действительно расширил свои владения на 12 га, но сделка это совершенно другая, не имеющая к фондам Медведева никакого отношения», – пишет Навальный. По его словам, миллиардер купил этот участок у двух коммерческих компаний – ООО «Лесной дом» и ООО «Группа Ист вест», сделки были оформлены в один день, а участки объединены. Ранее однокурсник Медведева, председатель набсовета фонда «Соцгоспроект» Илья Елисеев рассказывал, что участок действительно принадлежал «Группе Ист инвест», с которой у «Соцгоспроекта» была договоренность о совместном освоении участка: «Группа Ист инвест» должна была предоставить участок, фонд – финансирование под девелоперский проект.

В преддверии суда Усманов записал два видеоролика. В одном он заявил, что ждет от Навального «лживого пиара». Усманов утверждал, что политик врет. По словам бизнесмена, он шесть лет отсидел в тюрьме «по реально сфабрикованному делу» о краже социалистической собственности и даче взятки, тогда как Навальный утверждал, что он отсидел за изнасилование. Подмену статей он назвал манипулированием. Кроме того, Усманов назвал враньем утверждения, что он не платит налоги в России, он заверил, что платит их только в России. По его словам, за последний год он заплатил в бюджет 2,7 млрд руб. налогов, а за последние 10 лет – около $500 млн. «А ты-то сам где платишь налоги? И вообще ты платишь налоги?» – поинтересовался он у Навального. Во втором ролике Усманов сравнил Навального с персонажем книги «Собачье сердце» Шариковым. Он также отверг предложение Навального об участии в дебатах, которое ранее высказал политик.

В начале марта директор ФБК Роман Рубанов отправил в Следственный комитет России заявление о возбуждении уголовного дела в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева и бизнесмена Алишера Усманова по ст. 290 УК (получение взятки) и ст. 291 УК (дача взятки).