Почему Алишер Усманов стал видеоблогером

Алишер Усманов – пятый в списке Forbes бизнесмен России с состоянием $15,2 млрд. Заметную часть своего состояния он сделал на инвестициях в технологические компании – «Мегафон», Mail.ru Group и Facebook. Но его профиль во «В контакте» был создан 18 мая – в день публикации видеообращения к Алексею Навальному, профиль на YouTube – днем раньше. Усманов и сам подтверждает в ролике, что интернет он в отличие от оппозиционного политика «не пользует, а развивает».

Мало какому начинающему блогеру удавалось так «взорвать поляну». К вечеру воскресенья ролик Усманова только в соцсетях набрал 4,5 млн просмотров – 3,2 млн во «В контакте» и 1,3 млн на YouTube. Ролик обсуждали, кажется, все: ведущие на крупнейших телеканалах и таксисты в столичных пробках. Естественно, большая часть такой популярности связана с тем, что Усманов отвечает Навальному с его огромной базой фанатов и ненавистников. С другой стороны, если до сих пор, скажем так, колоритность разговорного стиля довольно закрытого олигарха могли оценить лишь партнеры, знакомые и редкие журналисты, то теперь – миллионы пользователей. Специалисты по PR будут еще долго обсуждать, было ли это ошибкой – делать ролик буквально на коленке и явно без написанной заранее речи.

Наверное, Усманов рассчитывал, что большинство пользователей поддержат его, когда услышат «правду» о расследовании Навального (о том, как олигарх якобы дал взятку премьер-министру Дмитрию Медведеву). Судя по большинству комментариев под видео – не получилось, не убедил. Зато добился другого: его действительно услышали, ролик не просто посмотрели, из него наделали огромное количество мемов, фотожаб и стикеров. После выхода расследования Навального олигарх дал несколько интервью СМИ, в том числе «Ведомостям» и Bloomberg, где детально разбирал обвинения. Но, вероятно, остался недоволен – бизнес-журналистам было интереснее говорить об инвестициях, а не о том, что на самом деле олигарх не был осужден за изнасилование, как об этом рассказывает Навальный. А для Усманова это пунктик, говорят его знакомые. И скорее всего это одна из причин, почему в день суда олигарх не стал давать еще одно интервью СМИ, а выложил ролик, где сказал все, что счел нужным.

Навальный адресовал свое расследование обычным пользователям, Усманов выходит на ту же арену и демонстрирует политику и пользователям, что готов парировать в открытую, а не прятаться за административным ресурсом и юристами. Какой бы ни была реальная причина этой публичной дуэли, мы, дорогие пользователи, только выиграем от этого шоу. Запасаемся попкорном.