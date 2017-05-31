Навальный проиграл суд Усманову

По словам Генриха Падвы, Навальный не доказал, что Медведев или кто-то из его родственников пользуется имуществом фонда М. Стулов / Ведомости

Политик Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) сегодня проиграли суд о защите чести и достоинства бизнесмену Алишеру Усманову.

Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск миллиардера, в котором он требовал опровергнуть 12 публикаций политика и ФБК. Кроме того, Усманов требовал удалить в течение 10 дней с даты вступления в силу решения суда фильм «Он вам не Димон», который размещен на отдельном сайте, на сайте Навального, в его Facebook, а также на канале YouTube.

Суд удовлетворил требования Усманова. Он также постановил признать порочащими сведения о том, что Усманов дал взятку Медведеву путем пожертвования участка и дома в селе Знаменском, что Усманов давал взятки Шувалову, Медведеву и другим российским чиновникам, что Усманов является преступником, что он установил цензуру в ИД «Коммерсантъ», что он не оплачивает налоги.

Среди публикаций, которые требовали опровергнуть, были и материалы о том, что Усманов давал взятку Дмитрию Медведеву, подарив его фонду усадьбу за 5 млрд руб., что в публикациях в итальянской прессе указывается, что Шувалов ездил на вечеринку к Усманову на Сардинию, что в газете «Коммерсант» Усманов установил политическую цензуру, что Усманов не создал ни одного рабочего места, что он в девяностые годы отсидел в Узбекистане «то ли за изнасилование, то ли за мошенничество» и многие другие.

В суде

В среду в суде прошли прения сторон. Адвокат Усманова Генрих Падва заявил, что Навальный не представил ни одного доказательства, которое бы указывало на то, что фонд «Соцгоспроект» организован или управляется Медведевым: «Может быть, были свидетели, которые бы подтвердили, что он организовал фонд? Ни одного свидетеля нет». По словам Падвы, Навальный в суде сам признал, что у них нет никаких доказательств, а значит, когда готовилось расследование, не было ничего, кроме «умозаключений». «Ответчик опирается на два факта: что фонд получил в дар имущество от Усманова и что в этом фонде работают два бывших сокурсника Медведева. Это мы не оспариваем. Но возникает вопрос: достаточны ли эти два красноречивых факта, особенно в устах Навального, чтобы утверждать, что это был подарок не фонду, а Медведеву?» - сказал Падва.

По словам адвоката, Навальный не доказал, что Медведев или кто-то из его родственников пользуется имуществом фонда. Падва подчеркнул, что если кто-то распространил порочащие сведения, бремя доказывания лежит на распространителе информации, а не на том, о ком сведения распространены. Однако они представили документы, в том числе и из Верховного суда Узбекистана, что у Усманова не было судимости за изнасилование, а «была необоснованная судимость за хозяйственные преступления, но он оправдан и реабилитирован», добавил Падва. Он также напомнил, что они представили документы, что Усманов всегда являлся налоговым резидентом России.

На последний факт Навальный возразил, что хотел приобщить к материалам публикации в СМИ, где пресс-служба Усманова говорила о том, что он перестал быть резидентом России, однако ему в этом было отказано. Навальный сказал, что если бы Падва видел фильм «Он вам не Димон», то он бы попросил у него футболку «Навальный 2018» и вышел бы с ним на антикоррупционные митинги. «Все наше расследование последовательно доказывает, что все это Медведева, он этим пользуется, и Медведеву олигархи дарят различные вещи, не только Усманов, накачивают деньгами некоммерческие и благотворительные фонды. При этом эти фонды не замечены ни в каких благотворительных делах, а только приобретают и обслуживают элитную недвижимость. И совокупность этих доказательств безусловно показывает, что Медведев и его семья этим активно пользуются и извлекают из этого конкретные блага. Конкретный человек по фамилии Дьяченко занимался управлением этого имения, и на его имя Медведев заказывал себе одежду», - говорит Навальный.

Оппозиционер напомнил, что суд удовлетворил лишь одно из 23 заявленных ими ходатайств, поэтому они не смогли представить доказательств. В начале заседания в среду адвокат Навального ходатайствовал о возвращении рассмотрения дела на стадию исследования доказательств, однако им было в этом отказано. «Мы хотели пригласить в суд [бывшего главного редактора журнала «Коммерсантъ. Власть»] Максима Ковальского, чтобы он рассказал, была или не была цензура в «Коммерсанте». Но нам было отказано», - сказал Навальный. Он также подчеркнул, что в расследовании не упоминал историю с обвинением в изнасиловании, а эту цитату высказал в своей программе на YouTube, употребив фразу «то ли изнасилование, то ли мошенничество», которое не является утверждением. Навальный еще раз подчеркнул, что удалять фильм-расследование добровольно не будет.

На первом заседании во вторник Навальный потребовал вызвать в суд в качестве свидетелей премьер-министра Дмитрия Медведева и первого вице-премьера Игоря Шувалова. По словам адвоката Навального Ивана Жданова, фонду «Соцгоспроект», который «организован и управляется Медведевым, по договору дарения от Усманова был передан участок в селе Знаменское, а также находящийся на нем дом, ранее приобретенный Усмановым». Председателем наблюдательного совета фонда является однокурсник Медведева Илья Елисеев, а гендиректором – еще один однокурсник, Алексей Четвертков, заявил Жданов: «Учитывая эти обстоятельства, мы считаем, что в суд надо вызвать Медведева Дмитрия Анатольевича». Однако суд отказал в вызове Медведев и Шувалова в качестве свидетелей.

В апреле стало известно, что Усманов подает в суд на Навального и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) после выхода фильма «Он вам не Димон» о недвижимости, которая находится в пользовании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Усманов требует опровергнуть сведения, которые считает не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, денежной компенсации он не просит. В расследовании ФБК утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ними фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб., что рассматривается создателями фильма как взятка. В интервью «Ведомостям» Усманов рассказал, что передал землю и дом «Соцгоспроекту» в ходе сделки, позволившей ему расширить свое имение в Успенском.