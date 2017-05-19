Зачем Алишер Усманов пришел к Алексею Навальному

Полемика Алексея Навального и Алишера Усманова замечательна не только содержанием, но и формой. Довольно громкий спор, заслуживающий внимания центральных СМИ, происходит не в суде, который еще не скоро примет решение, и не на первой кнопке, а в интернете – у политика собственный YouTube-канал, у бизнесмена – страница во «В контакте». И если со стороны Навального это понятный шаг – доступ к самым массовым медиа ему закрыт, то почему Усманов, успешный магнат, которому с удовольствием предоставили бы эфир где угодно, поступает так же, можно только задуматься.

Оппоненты, как это всегда бывает в политических дебатах, апеллируют не друг к другу, а к аудитории, причем одной и той же аудитории. «Ваше мнение мне важнее, чем любой суд», – говорит Навальный. «Я решил сделать видеообращение к тем людям, которые, возможно, пока еще думают, что ты [т. е. Навальный] говоришь правду. Их мнение для меня важно», – вторит ему Усманов. Эти фразы – единственная точка согласия между двумя людьми, не согласными между собой более ни в чем. Есть какие-то люди, достаточно уважаемые, чтобы с их мнением считались и богатейшие люди России, и оппозиционные политики; эти люди не поверят ни решению суда, ни государственным телеканалам, а может быть, просто их не смотрят – иначе с чего бы выкладывать важное обращение на свою страницу в социальной сети.

Русское медиапространство построено на идее, что информация ищет людей, – захватите первую кнопку, возьмите большой громкоговоритель, и ваши идеи найдут свою аудиторию. На деле все не так: это люди ищут информацию и, если не могут ее найти в одном месте, идут в другое. Именно поэтому интернет победил телевизор, а совсем не потому, что YouTube предлагает невиданные новые форматы новому поколению с клиповым мышлением. Интернет победил еще и суд, который тоже должен был бы в нормальных обстоятельствах выполнять функцию информирования населения, отвечая заинтересованным наблюдателям на вопрос «кто виноват?». Но не выполняет: Усманов понимает это так же хорошо, как и Навальный, иначе не стал бы до начала судебного заседания осваивать новые медийные жанры.

Если что-то и объединяет двух оппонентов, так это поразительное медийное чутье. Усманов заработал большие деньги инвестициями в Facebook: он одним из первых поверил в стремительный взлет новых платформ. Навальный за смешные деньги построил самый эффективный медиахолдинг в стране. Он даже в последнее время перестал появляться в эфире независимых телеканалов и радиостанций, мотивируя это тем, что его собственная аудитория больше и ценнее. И оба они сходятся в том, что всемогущий телевизор влияет только на те мнения, которые никому не нужны. Традиционные каналы распространения информации окончательно коммодитизировались и ничего не стоят, продавать можно только осмысленное содержание.

Именно поэтому Навальный и публикует критический ролик Усманова в собственном блоге: ему не хотелось бы, чтобы зрителям пришлось искать важную информацию где-то еще. Именно поэтому могущественный медиамагнат Усманов вынужден публиковаться у своего оппонента.

Автор – независимый журналист