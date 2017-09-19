Фонд однокурсника Дмитрия Медведева выиграл иск к Алексею Навальному

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Люблинский районный суд Москвы обязал ФБК удалить фрагменты фильма в течение десяти дней и опровергнуть сведения из расследования «Он вам не Димон» Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»

Фонд поддержки социально значимых государственных проектов («Соцгоспроект») выиграл иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Председателем наблюдательного совета фонда является однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева Илья Елисеев. Люблинский районный суд Москвы обязал ФБК удалить фрагменты фильма в течение десяти дней и опровергнуть сведения из расследования «Он вам не Димон».

«Соцгоспроект» требовал признать информацию из фильма «Он вам не Димон» не соответствующей действительности. В частности, «Соцгоспроект» счел недостоверной информацию о том, что фонд получил от бизнесмена Алишера Усманова взятку в виде земельного участка и усадьбы на Рублевке общей стоимостью 5 млрд руб. Также фонд требовал опровергнуть информацию, что реальной благотворительной деятельности он не ведет.

Пленум Верховного суда разъяснял, что бремя доказывания сведений при подаче исков о защите чести и достоинства лежит на ответчике, заявил адвокат «Соцгоспроекта» Дмитрий Мальбин. Адвокат Навального Иван Жданов просил разъяснить, какая деловая репутация у фонда и как сведения, которые требуют опровергнуть истцы, вредят ей. Жданов также пытался уточнить у представителя фонда, отвечает ли уставным целям «Соцгоспроекта» имущество, переданное Усмановым. «Не живут там детишки, не используется это имущество для охраны здоровья граждан. Поэтому хотелось бы понять, для каких целей используется это имущество», – заявил Жданов.

Недвижимость «отвечает уставным целям», однако этот вопрос не является предметом доказывания, сказал адвокат «Соцгоспроекта» Мальбин. Жданов просил рассказать, какой благотворительной деятельностью занимается фонд, на что адвокаты «Соцгоспроекта» заявили, что это опять же не входит в предмет доказывания, однако «если бы вы лучше проводили свои расследования, то знали бы, что фонд помогал и детским больницам, и домам-интернатам, издавал книги про баскетбол, юбилей города Анапы, помогал организации ветеранов-десантников».

В ходе суда адвокаты ФБК потребовали вызвать в суд Дмитрия Медведева, Илью Елисеева и Алишера Усманова, однако ходатайства были отклонены. Ранее, когда рассматривался иск Алишера Усманова к Навальному и ФБК, ответчики требовали вызвать в суд Медведева и первого вице-премьера Игоря Шувалова. «Для ответчика затруднительно представить доказательства того, кто именно сейчас проживает в усадьбе. А истец этого делать не хочет», – заявил Жданов. То, что в суд на ФБК подают «Соцгоспроект» и Алишер Усманов, лишь прикрытие для того, чтобы в суд не подавал Дмитрий Медведев, заявил Жданов в ходе заседания.

Во время прений адвокат Мальбин заявил, что ответчики не доказали ни одного из своих утверждений о фонде. Адвокат ФБК Вячеслав Гимади сказал, что у «Соцгоспроекта» в уставе прописано множество «хороших вещей», однако они ими не занимаются, а владеют недвижимостью, которой пользуется Дмитрий Медведев. Жданов также считает, что «Соцгоспроект» не ведет никакой благотворительной или иной деятельности, кроме сделок с элитной недвижимостью.

«Соцгоспроект» подал иск к Навальному и ФБК в августе. Еще в середине июня «Соцгоспроект» направил в ФБК свои претензии в досудебном порядке, потребовав удалить отдельные части расследования на сайтах YouTube, dimon.navalny.com, navalny.com, fbk.info в течение десяти дней, а также опубликовать опровержение. В фильме-расследовании «Он вам не Димон», который вышел в начале марта, говорится, что фонд «Соцгоспроект» организован и управляется премьер-министром Дмитрием Медведевым. Через фонд премьер-министр якобы получил в качестве взятки от Усманова участок в селе Знаменском на Рублевском шоссе. Усманов позже заявил, что передача дома была сделкой по обмену.

Алишер Усманов также подавал иск о защите чести и достоинства к Навальному и ФБК, в итоге он выиграл иск. Люблинский районный суд тогда постановил удалить весь фильм «Он вам не Димон», хотя сам истец требовал удалить фрагменты фильма, которые касаются непосредственно его. Позже Мосгорсуд подтвердил решение Люблинского суда, уточнив, что Навальный и ФБК должны удалить не весь фильм, а только те его части, которые были указаны в иске Усманова.