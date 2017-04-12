Руководитель фонда «Соцгоспроект» рассказал о безвовмездном получении особняка на Рублевке

Безвозмездная передача бизнесменом Усмановым в собственность фонда «Соцгоспроект» в 2010 г. участков общей площадью около 4 га в селе Знаменское Московской области, а также дома на них, была, по сути, коммерческой транзакцией, передал «Ведомостям» председатель наблюдательного совета фондов «Дар» и «Соцгоспроект» Илья Елисеев.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального из-за этой сделки обвинил Алишера Усманова в даче взятки премьер-министра Дмитрия Медведеву, контролирующему, по мнению ФБК, деятельность фондов Елисеева. Сам Елисеев – однокурсник премьера, от решений которого в существенной степени зависит бизнес Усманова, а значит, безвозмездную передачу дорогого поместья Рублевке фонду следует считать уголовным преступлением, озвучивал выводы ФБК Навальный.

Безденежная сделка

На самом деле, в обмен на недвижимость в Знаменском фонд «Соцгоспроект» отказался от реализации девелоперского проекта по строительству коттеджного поселка на участке в 12 га в селе Успенское и передал эту землю Усманову, с участком которого она граничила, следует из сообщения Елисеев. Для фонда эта сделка была безденежной, отметил он.

Ранее Усманов рассказал в интервью «Ведомостям» об обмене участками с «Соцгоспроектом», отметив, что считает сделку очень выгодной, так как она позволила ему увеличить имение, первые участки которого он купил еще в 2001 г., до более чем 20 га. По его оценке пустые 12 га в Успенском, в пойме Москвы реки стоили примерно столько же, сколько 4 га с хорошим особняком в Знаменском. Оба участка располагаются в окрестностях Рублево-Успенского шоссе.

Переданный Усманову участок принадлежал компании «Группа ист инвест», с которой у «Соцгаранта» была договоренность о совместном освоении участка, передал Елисеев: «Группа ист инвест» должна была предоставить участок, наш фонд – финансирование». По его словам, партнеры сочли предложение Усманова об обмене выгодным, потому что в девелоперский проект необходимо было вкладывать деньги, рассчитывая на будущую негарантированную прибыль. При этом получателем участка и дома в Знаменском стал «Соцгосинвест». «Настолько я понимаю, «Группа Ист-Инвест» получила удовлетворяющую ее компенсацию от Усманова», -- объясняет это Елисеев. «Мы планировали с «Группой ист инвест» еще ряд девелоперских проектов в Подмосковье, но в связи с падением рынка недвижимости они не реализовались», -- отмечает он. Связаться с представителями «Группы ист инвест» «Ведомостям» не удалось.

Участки с историей

Среди владельцев доставшейся Усманову земли в Успенском, когда-то были люди, связанные с «Газпромом». В 2003 г. участки приобрело ЗАО «Главстрой-инжиниринг», в 2005 г – Михаил Аксельрод, в то время член правления «Газпрома» и начальник департамента инвестиций и строительства госкомпании. В том же 2005 г Аксельрод продал участки компании «Блокстрой» Зияда Манасира, в то время одного из крупнейших строительных подрядчиков «Газпрома». Манасир через два года перепродал землю АО «Группа ист инвест».

У АО «Группа ист инвест», по данным СПАРК, сейчас два крупных акционера: офшор Avance Invest Limited c Британских Виргинских островов с долей в 39,35% и бывший владелец Федерального депозитного банка (у которого в конце 2015 г отозвана лицензия) Илья Гаврилов с долей в 13,95%. Гаврилов ранее был среди совладельцев третьего заметного акционера АО – ликвидированного «Сибинтерстроя», которому принадлежало 16,95% акций компании.

Илья Гаврилов может быть партнером бывшего совладельца «Вимм-Билль-Данна» Гавриила Юшваева и Тимофея Клиновского, некогда одних из крупнейших владельцев земли на Рублевке. Вместе с ними Гаврилов входил в советы директоров нескольких компаний, например «Мелькомбинат №4». На сайте «Группы ист инвест» перечислены четыре осуществленных проекта по реконструкции московских исторических особняков, и три продолжающихся, но информация на сайте не обновляется с 2014 г. Указанные там телефоны не работают.

С одним из проектов компании – реставрацией особняка «Жилой дом И.В.Целибеева – М.А.Арсентьева» на Раушской набережной возникали проблемы. Летом 2016 г. Департаменту культурного наследия Москвы пришлось обращаться в арбитражный суд, чтобы заставить владельца здания начать срочные восстановительные работы.