Усманов подаст в суд на Навального за расследование ФБК

Усманов заявил, что ведет дела «прозрачно и законно» и тратит сотни миллионов долларов на благотворительность ежегодно

Бизнесмен Алишер Усманов намерен подать в суд на Алексея Навального за расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения – клевета», – заявил Усманов ТАСС. «Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы», – добавил он.

Усманов заявил, что ведет дела «прозрачно и законно» и тратит сотни миллионов долларов на благотворительность ежегодно, поэтому у Навального нет «морального права» обвинять его. Представитель бизнесмена сообщил «РИА Новости», что Усманов исправно платит налоги и создал тысячи рабочих мест.

«О, Алишер Усманов (отсидевший 6 лет еще в Узбекской ССР) сообщает, что я «преступник» и он подаст на меня «заявление в органы»», – прокомментировал Навальный в Twitter заявление Усманова.

В начале марта директор ФБК Роман Рубанов отправил в Следственный комитет России заявление о возбуждении уголовного дела в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева и бизнесмена Алишера Усманова по ст. 290 УК (получение взятки) и ст. 291 УК (дача взятки). В заявлении говорится, что в августе 2010 г. Фонду поддержки социально значимых государственных проектов, «который организован и управляется Дмитрием Медведевым», бизнесмен Алишер Усманов безвозмездно по договору пожертвования имущества и договору дарения недвижимого имущества передал земельный участок в селе Знаменское Московской области с жилым домом. Председателем наблюдательного совета фонда является однокурсник Медведева Илья Елисеев, а гендиректором – еще один однокурсник, Алексей Четвертков.

Оценочная рыночная стоимость имущества – 5 млрд руб., говорится в заявлении. «Поскольку предпринимательская деятельность Усманова А. Б. существенно связана с государственными контрактами, а также с нормативными и ненормативными правовыми актами, принятыми Медведевым Д. А. в отношении аффилированных с Усмановым А. Б. юридических лиц, имеются основания полагать, что вышеуказанная передача недвижимого имущества стоимостью 5 млрд руб. является взяткой», – говорится в заявлении.