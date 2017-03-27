Офис ФБК опечатан после обысков

Офис Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) после нескольких часов обысков в воскресенье опечатали. Это в Twitter сообщила юрист фонда Любовь Соболь. «Из офиса вынесли технику, включая мой ноутбук (по сумке определили)...» – написала она в воскресенье поздним вечером. Директор ФБК Роман Рубанов, которого задерживали в офисе вместе с другими сотрудниками фонда и единственного отпустили, сообщил, что после обыска из офиса вынесли оргтехнику. Он опубликовал фотографию людей, которые несут компьютеры и коробку, замотанную скотчем. Ранее Рубанов назвал обыски, которые проводились в отсутствие сотрудников фонда и адвокатов, незаконными.

Утром в понедельник Соболь сообщила, что оцепление в коридоре у входа в офис ФБК остается, в офис сотрудников по-прежнему не пускают. Она выложила фотографию сотрудников полиции в коридоре офисного центра.

«Эвакуация здания, задержание сотрудников до утра – все, только бы получить доступ к нашим компьютерам и информации о новых расследованиях», – написала в Twitter пресс-секретарь ФБК и Алексея Навального Кира Ярмыш.

Ранее Ярмыш сообщила, что 17 сотрудников ФБК были задержаны и доставлены в ОВД «Даниловское». В бизнес-центре «Омега плаза», где находится офис организации, в воскресенье проходила эвакуация из-за угрозы взрыва. Бомбы не нашли, полиция сообщила затем, что ищет звонившего. Рубанов утверждал, что в протоколах о задержании полицейские указывали, что сотрудники фонда мешали эвакуации. Позднее он сообщил, что сотрудников ФБК в полиции допросили еще и по статьям 282 («разжигание вражды») и 318 («насилие в отношении представителя власти») Уголовного кодекса.

После эвакуации в офисе фонда начались следственные действия. Адвокат Илья Новиков около 23.30 сообщил, что адвокатов фонда в офис до сих пор не пустили. Однако туда провели понятых. «Написали в адвокатскую палату Москвы, пишем в прокуратуру», – добавил он. Ранее он сообщал из офисного центра, что дверь в офис ФБК открыта, из-за нее раздаются звуки открываемого скотча, «как бывает при упаковке вещдоков в коробки», у одного из проводящих обыск в ФБК на спине наклейка «Экспертно-криминалистический центр МВД».

Административные дела сотрудников фонда в понедельник должен рассмотреть Симоновский районный суд, сообщила Соболь. Алексей Навальный был задержан в воскресенье днем в центре Москвы вскоре после начала антикоррупционной акции на Тверской улице. Его оставили на ночь в полиции. Ему вменяется административная статья о нарушениях при организации и проведении массовой акции.