В Москве эвакуирован бизнес-центр, где находится офис ФБК

В Москве полиция эвакуировала людей из бизнес-центра «Омега Плаза», где находится офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Сначала микроблог «Радио Свобода» сообщил, что к офису подошли полицейские. Затем информагентства сообщили о массовой эвакуации из здания. «По адресу Ленинская Слобода, 19, в здании бизнес-центра проводится эвакуация после сообщения об угрозе взрыва», - сказал источник «Интерфакса» в экстренных службах Москвы. По его оценке, из здания вышли около 500 человек. Источник ТАСС в правоохранительных органах оценил число эвакуированных в 300.

ФБК все это время вел прямую трансляцию событий из центра Москвы. В 16.22 сотрудники фонда сообщили, что в офисе отключили электричество. «Соответственно, обесточены камеры и офисный интернет. Трансляцию перевели на резервную студию», - сообщил Леонид Волков, руководитель предвыборного штаба Алексея Навального. В 16.31 Волков сообщил, что полицейские вошли в офис ФБК и попросили всех выйти, а его - остаться.

Около 16.55 Навальный написал, что задержаны все сотрудники ФБК, их повезли в полицию.