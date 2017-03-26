Акция против коррупции в Москве

ФБК

Алексей Навальный был задержан почти сразу после того, как прибыл на Тверскую для участия в несогласованном митинге против коррупции в Москве. Участники акции не давали уехать автозаку, в который его посадили. «Ребята, со мной все хорошо. Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема – борьба с коррупцией», – написал Навальный в Twitter

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