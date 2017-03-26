Акция против коррупции в Москве
Алексей Навальный был задержан почти сразу после того, как прибыл на Тверскую
В Москве на Тверской началась акция против коррупции
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Еще до начала антикоррупционной акции в Москве начались задержания. Как сообщает корреспондент «Дождя» Лиза Сурначева, у метро «Белорусская» задержали девушку с плакатом и двух мужчин
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Филипп Киреев сообщает, что у метро «Пушкинская» тоже происходят задержания. «Медиазона» пишет, что на площади возле здания газеты «Известия» задержан мужчина, двое полицейских посадили его в автозак
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Алексей Навальный был задержан почти сразу после того, как прибыл на Тверскую для участия в несогласованном митинге против коррупции в Москве. Участники акции не давали уехать автозаку, в который его посадили. «Ребята, со мной все хорошо. Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема – борьба с коррупцией», – написал Навальный в Twitter
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Участники акции идут по ходу движения автотранспорта по обеим сторонам Тверской улицы
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Среди участников акции встречаются люди с российскими флагами, а также те, кто несет кроссовки
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Шествие на Тверской не было согласовано мэрией Москвы. Сам Навальный считает, что, поскольку мэрия не предложила альтернативное место в центре Москвы, они могут провести акцию на Тверской, ссылаясь при этом на постановление Конституционного суда 2013 г.
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