Задержания соратников Навального: один отпущен, один госпитализирован, 16 оставлены на ночь в полиции

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов отпущен из полиции после задержания в воскресенье, остальные задержанные сотрудники ФБК останутся в отделении до утра, передает «Интерфакс». Как сообщила пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш, задержанных обвиняют в неповиновении законным требованиям полиции. Сам Рубанов в Twitter утверждает, что в протоколах полицейские пишут, что сотрудники ФБК мешали эвакуации и сопротивлялись собственному спасению, таким образом, не подчинялись требованиям полиции.

Ранее Ярмыш сообщила, что 17 сотрудников ФБК были задержаны и доставлены в ОВД «Даниловское». В бизнес-центре «Омега Плаза», где находится офис организации, в воскресенье проходила эвакуация из-за угрозы взрыва. Бомбы не нашли, полиция сообщила затем, что ищет звонившего.

Активист основанной Алексеем Навальным «Партии прогресса» Николай Ляскин сообщил, что его госпитализировали после того, как в автозаке его ударили по голове. «В автозаке сотрудник полиции ударил по голове. Приехала бригада скорой помощи. Хотят госпитализировать. Подозрение на сотрясение мозга», - написал он в Twitter и позднее добавил, что что его привезли в Боткинскую больницу.

Руководитель избирательного штаба Навального Леонид Волков, который перед задержанием в ФБК успел сообщить, что полицейский спрашивал его, согласована ли онлайн-трансляция акций против коррупции и не было ли в ней призывов к экстремизму, обвиняется по статье 282, о разжигании ненависти и вражды, по информации Ярмыш. Сообщалось, что его держали отдельно от остальных сотрудников ФБК.

Между тем, в офисе ФБК в «Омеге Плаза» несколько часов шел обыск. Рубанов назвал его незаконным. Адвокат Илья Новиков около 23.30 сообщил, что адвокатов фонда в офис до сих пор не пустили. Однако туда провели понятых. «Написали в адвокатскую палату Москвы, пишем в прокуратуру», - добавил он. Ранее он сообщал из офисного центра, что дверь в офис ФБК открыта, из-за нее раздаются звуки открываемого скотча, «как бывает при упаковке вещдоков в коробки», у одного из проводящих обыск в ФБК на спине наклейка «Экспертно-криминалистический центр МВД».