Безопасность и право

Как задерживали Алексея Навального

«Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема – борьба с коррупцией», – написал он в Twitter
Preloader gallery
Оппозиционер и инициатор акции против коррупции Алексей Навальный был задержан у метро «Маяковская», сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш
ФБК
Оппозиционер и инициатор акции против коррупции Алексей Навальный был задержан у метро «Маяковская», сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш
1/6
Он сообщил в Twitter, что с ним все хорошо: «Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема - борьба с коррупцией»
ФБК
Он сообщил в Twitter, что с ним все хорошо: «Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема - борьба с коррупцией»
2/6
Полицейский автобус, куда его посадили, окружили участники акции
ФБК
Полицейский автобус, куда его посадили, окружили участники акции
3/6
Путь автобусу перегораживали стоящими недалеко машинами
ФБК
Путь автобусу перегораживали стоящими недалеко машинами
4/6
Как сообщает РБК, автобус пытались раскачивать. Когда он отъезжал, вслед ему скандировали «позор», сообщил корреспондент «Ведомостей»
ФБК
Как сообщает РБК, автобус пытались раскачивать. Когда он отъезжал, вслед ему скандировали «позор», сообщил корреспондент «Ведомостей»
5/6
В 16.04 Навальный сообщил в Twitter, что его доставили в отдел полиции и с ним все нормально. «Сижу, обсуждаю с полицейскими фильм про Димона. Продолжайте мирную прогулку. Погода-то хорошая». Он поблагодарил всех за поддержку, но предложил не менять повестку и продолжать обсуждать коррупцию, а не задержания на акции
Maxim Shemetov / Reuters
В 16.04 Навальный сообщил в Twitter, что его доставили в отдел полиции и с ним все нормально. «Сижу, обсуждаю с полицейскими фильм про Димона. Продолжайте мирную прогулку. Погода-то хорошая». Он поблагодарил всех за поддержку, но предложил не менять повестку и продолжать обсуждать коррупцию, а не задержания на акции
6/6
  • Оппозиционер и инициатор акции против коррупции Алексей Навальный был задержан у метро «Маяковская», сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш
  • Он сообщил в Twitter, что с ним все хорошо: «Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема - борьба с коррупцией»
  • Полицейский автобус, куда его посадили, окружили участники акции
  • Путь автобусу перегораживали стоящими недалеко машинами
  • Как сообщает РБК, автобус пытались раскачивать. Когда он отъезжал, вслед ему скандировали «позор», сообщил корреспондент «Ведомостей»
  • В 16.04 Навальный сообщил в Twitter, что его доставили в отдел полиции и с ним все нормально. «Сижу, обсуждаю с полицейскими фильм про Димона. Продолжайте мирную прогулку. Погода-то хорошая». Он поблагодарил всех за поддержку, но предложил не менять повестку и продолжать обсуждать коррупцию, а не задержания на акции
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото