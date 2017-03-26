Как задерживали Алексея Навального

Maxim Shemetov / Reuters

В 16.04 Навальный сообщил в Twitter, что его доставили в отдел полиции и с ним все нормально. «Сижу, обсуждаю с полицейскими фильм про Димона. Продолжайте мирную прогулку. Погода-то хорошая». Он поблагодарил всех за поддержку, но предложил не менять повестку и продолжать обсуждать коррупцию, а не задержания на акции

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