Как задерживали Алексея Навального
«Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема – борьба с коррупцией», – написал он в Twitter
Оппозиционер и инициатор акции против коррупции Алексей Навальный был задержан у метро «Маяковская», сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш
1/6
Он сообщил в Twitter, что с ним все хорошо: «Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема - борьба с коррупцией»
2/6
Полицейский автобус, куда его посадили, окружили участники акции
3/6
Путь автобусу перегораживали стоящими недалеко машинами
4/6
Как сообщает РБК, автобус пытались раскачивать. Когда он отъезжал, вслед ему скандировали «позор», сообщил корреспондент «Ведомостей»
5/6
В 16.04 Навальный сообщил в Twitter, что его доставили в отдел полиции и с ним все нормально. «Сижу, обсуждаю с полицейскими фильм про Димона. Продолжайте мирную прогулку. Погода-то хорошая». Он поблагодарил всех за поддержку, но предложил не менять повестку и продолжать обсуждать коррупцию, а не задержания на акции
6/6