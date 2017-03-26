В офисе ФБК начались следственные действия, сотрудники задержаны

Полиция задержала всех сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), находившихся в московском офисе «Омега Плаза». Их везут в полицию, сообщил создатель ФБК Алексей Навальный. Среди задержанных директор фонда Роман Рубанов. Он сообщил в Twitter, что в офисе начались следственные действия по ст. 282 УК - о разжигании ненависти и вражды.

Сотрудники фонда вели прямую трансляцию акции против коррупции в центре Москвы. Сначала стало известно, что к офису подошли полицейские. Затем информагентства сообщили, что из бизнес-центра «Омега Плаза», где находится офис, проведена массовая эвакуация, оттуда вывели более 500 человек. «По адресу Ленинская Слобода, 19, в здании бизнес-центра проводится эвакуация после сообщения об угрозе взрыва», - сказал источник «Интерфакса» в экстренных службах Москвы. Источник ТАСС в правоохранительных органах оценил число эвакуированных в 300.

Сотрудники ФБК, несмотря на эвакуацию, вели трансляцию из центра Москвы. В 16.22 они сообщили, что в офисе отключили электричество. Леонид Волков сообщил, что трансляция перешла в резервную студию. В 16.31 Волков написал, что в офис фонда пришли полицейские, попросили всех выйти, а его - остаться. По его утверждению, майор полиции спросил его, была ли санкционирована трансляция, которую вел ФБК.

Среди задержанных сотрудников фонда и юрист Иван Жданов, по его словам, его задержали вместе со всем юридическим отделом. Пресс-секретарь ФБК и Навального Кира Ярмыш сообщила, что Волкову вменяют 282-ю статью, остальным - пока неясно. По ее словам, в ОВД «Даниловский» доставлены 17 сотрудников фонда.