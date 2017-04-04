Медведев назвал расследование ФБК «чушью и какими-то бумажками»

Премьер-министр заверил, что у него «крепкие нервы» и он продолжает работать на посту

Премьер-министр Дмитрий Медведев впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о недвижимости, якобы принадлежащей председателю правительства, но записанной на благотворительные фонды.

«Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода (компрометирующие) сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели», - сказал Медведев в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся обвинения (цитаты по ТАСС).

Он назвал «чушью и какими-то бумажками» расследование ФБК. По мнению Медведева, все это делается по принципу «компота»: «Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом создают такой продукт и предъявляют его».

«Иными словами, эти все сюжеты, - которые снимают, и, кстати, снимают за большие деньги, и причем деньги эти собирают, конечно, не у народа, а там есть частные спонсоры, которые за всем за этим стоят, - они направлены на достижение вполне конкретного политического результата», - сказал Медведев. За этим стоит стремление вытащить людей на улицы, уверен премьер.

«Они пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они лучше всех остальных. Все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история. История, заключающаяся в том, чтобы вытащить людей на улицу и добиться своих политических целей», - сказал Медведев на встрече с рабочими «Русагро» (цитата по «РИА Новости»).

Инициатора акций протеста премьер-министр назвал «судимым персонажем». Медведев, комментируя публикации ФБК, ни разу не назвал Навального по имени, а также не уточнил, о каком расследовании идет речь. «Тот персонаж, о котором вы говорите, открыто говорит: все плохие, изберите меня президентом. Так, без всякого стеснения. И при этом тащит на улицы людей. Причем очень часто - несовершеннолетних, что, на мой взгляд, вообще практически преступление», - сказал он.

Премьер заверил, что у него «крепкие нервы» и он продолжает работать на своем посту, несмотря на нападки и провокации. Он считает, что за годы работы у него выработался определенный иммунитет. «Без такого иммунитета на такой работе почти нереально сохраниться. Провокации же - это самое простое, что можно сделать», - сказал он.

Фонд борьбы с коррупцией 3 марта опубликовал большое расследование о недвижимости, якобы принадлежащей премьеру Дмитрию Медведеву, но записанной на благотворительные фонды. По поводу одного из объектов – земельного участка с жилым домом в подмосковном Знаменском, который, по данным ФБК, был подарен в августе 2010 г. Фонду поддержки социально значимых госпроектов («Соцгоспроект») бизнесменом Алишером Усмановым, – директор ФБК Роман Рубанов обратился в СКР с просьбой возбудить в отношении премьера и бизнесмена уголовное дело за взятку.

«Без бумажки» Слово «бумажка» вновь вошло в российский политический лексикон в феврале 2016 г., когда мэр Москвы Сергей Собянин объяснил причины сноса торговых павильонов в столице. «Снос незаконных строений в Москве - наглядный пример того, что в России не продается правда, наследие, история нашей страны. Нельзя прикрываться бумажками о собственности, приобретенными явно жульническим путем», - написал мэр во «В контакте».

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова называла пропагандой расследование ФБК о Медведеве.

Единственное, что сделал Медведев после публикации расследования, – забанил страничку Навального в Instagram. Навальный призвал выходить на акции в поддержку более содержательной реакции. Столичная мэрия проведение антикоррупционного митинга не согласовала. 26 марта в российских городах прошли митинги против коррупции. В Москве, по данным ГУ МВД, на Тверской улице собралось 7000–8000 человек. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1030 человек.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в интернете есть доказательства того, что участникам антикоррупционных митингов 26 марта обещали материальное вознаграждение. Президент Владимир Путин впервые прокомментировал прошедшие 26 марта митинги против коррупции. «С коррупцией надо бороться, но использовать эту тему для достижения своих политических целей перед выборами нельзя».