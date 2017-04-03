Кремль просит не проводить воспитательных работ по митингам среди школьников и студентов

Власть по итогам обсуждения массовых акций протестов 26 марта решила не проводить «разборы полетов в школах и институтах». Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, близкий к администрации президента, и подтвердил источник в Минобрнауки.

После обсуждения самых массовых акций протестов за последние несколько лет в администрации президента пока пришли к выводу сделать два акцента: не проводить «разборы полетов» в школах и институтах, но предостеречь детей от участия в незаконных акциях. Людей вводят в заблуждение, были попытки вывести их на незаконную акцию в воскресенье, молодёжь фактически толкают под дубинку, поясняет собеседник, близкий к администрации президента. От этого нужно предостерегать: разъяснять родителям, чтобы им было понятно, что их детьми манипулируют, продолжает он. Разборки со школьниками и студентами дают негативный импульс, считают в администрации. Поэтому в Минобрануки дан сигнал - не допускать разбора полётов, потому что эти разборы - «драйверы роста». Молодёжь пошла не за Алексея Навального, а против коррупции, продолжает собеседник: «Учителя не могут быть против этого, получается, что они поддерживают коррупцию». Молодые люди почерпнули эту информацию в сформированной среде, с которой надо работать, рассуждает собеседник.

Министерство никогда не вело речи о каких-либо мерах наказания учащихся, это недопустимо, рассказал «Ведомостям» пресс-секретарь Минобрнауки Андрей Емельянов. «Наша задача и задача системы образования - помогать ученикам получать знания о правовом государстве, гражданском обществе и оберегать их от принуждения и вовлечения в акции, носящие сугубо политический характер, а не наказывать их», - рассказал пресс-секретарь. «Данная тема обсуждалась министерством с учетом информационной повестки. Подчеркну, что мы всегда придерживались этой позиции и она неизменна», - прокомментировал Емельянов.

«Эта наша общая позиция, из этого исходим при контактах с руководством вузов и департамента образования субъектов», - сказал собеседник в Минобрнауки, добавив, что «не знает того, кто придерживается другой». Собеседник в Минобрнауки подтвердил, что у них с администрацией президента общая позиция по этому вопросу.

26 марта в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли митинги, в которых приняли участие подростки. 31 марта члены Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, занимающиеся социальными правами, опубликовали на сайте СПЧ заявление, в котором выразили обеспокоенность «продолжающими появляться в социальных сетях призывами к проведению в ближайшие дни массовых протестных акций школьников и студентов».

«Считаем, что неспровоцированные задержания, административные штрафы и прочее лишь усиливают присущий подросткам негативизм. Школьники и студенты легко могут стать жертвами кампании по насаждению единомыслия в школах и вузах. Результатом могут стать такие случаи, которые произошли в брянской школе и московской консерватории», - сказано в заявлении. «Убеждены, дети – это не строительный материал для возведения баррикад! Дети – это будущая Россия, которая должна вырасти не запуганной, забитой и легко манипулируемой, а свободной, эрудированной, с чувством собственного достоинства, с деятельной любовью к Родине», - считают члены СПЧ. 1 апреля коллегам ответил член СПЧ Игорь Каляпин: «Странно, никто не говорил о проблеме "вовлечения детей в строительство баррикад", когда восстанавливали всякие пионерские организации, создавали молодежные "патриотические клубы", всевозможные "молодые гвардии", "наши", "сталь" и прочие Селигеры, где, как я слышал, из фотографий некоторых членов СПЧ изготавливали импровизированные мишени для метания дротиков». Каляпин напомнил, что никто не возмущался, когда «старшеклассников свозили на автобусах взрослые дяди и тети на официозные митинги».

После 26 марта последовала реакция в школах и ВУЗах по всей стране. В Томске учитель истории и ОБЖ назвал вышедших на митинг 26 марта «фашистами» и рассказал ученикам, что будет с Россией, если к власти придет Алексей Навальный, расшифровку беседы опубликовал сайт ТВ2. Преподаватель Томского государственного университета Николай Пичкуров также отругал студентов за участие в акции и сказал им, что если в государстве нет коррупции, значит, «оно никому не нужно». В Брянской области директор школы также провела критическую беседу с учениками о Навальном: один из учеников записался на митинг, его вызвали в полицию. В школах Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода просили удалить фотографии с митингов из социальных сетей, в Самарской области студентов отвезли на форум «Экстремизму — нет», где губернатор области Николай Меркушкин прочитал им лекцию о вреде революций.