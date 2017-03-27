От редакции
Статья опубликована в № 4288 от 27.03.2017 под заголовком: От редакции: Новая волна

О чем говорит воскресная акция протеста

Недовольство сильнее, чем всем казалось

Протестные акции, прошедшие в воскресенье в десятках городов России, показывают высокий уровень недовольства властью, политизацию новой, молодой аудитории и, возможно, ошибочность социологических прогнозов.

Акция «Он нам не Димон» была предложена Алексеем Навальным и Фондом борьбы с коррупцией, после того как власть никак не отреагировала на расследование о дорогой недвижимости, которой пользуется премьер Дмитрий Медведев. А между тем только фильм об этом набрал более 11 млн просмотров на YouTube. Навальный в последние недели ездил по регионам и открывал свои предвыборные штабы – это тоже наверняка способствовало росту массовости протеста. В итоге акции прошли более чем в 80 городах (из них в 21 – разрешенные), на них вышли десятки тысяч человек, во многих городах были массовые задержания митингующих полицией.

Но вряд ли этот результат можно объяснить только популярностью лозунга о борьбе с коррупцией или нелюбовью к Медведеву. Дмитрий Анатольевич может спать относительно спокойно: парадоксальным образом расследование о нем остается формальным поводом для протеста. Акции показали, что граждане недовольны властью в целом, а также конкретными проблемами на местах – в последнее время, как назло, то в Петербурге Исаакий передают РПЦ, то в Новосибирске тарифы повышают, то в Москве собираются пятиэтажки расселять.

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