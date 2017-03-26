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Сюжет об аресте Навального исчез из главных новостей «Яндекса»

Во время прошедших антикоррупционных митингов новости о протестных акциях быстро пропадали из топа агрегатора
  • Екатерина Брызгалова,
  • Ксения Болецкая
  • / Ведомости
Во время проходящих по всей стране митингов общий сюжет об акциях, который объединил бы все новости о событии, не был сформирован
Во время проходящих по всей стране митингов общий сюжет об акциях, который объединил бы все новости о событии, не был сформирован
Евгений Разумный / Ведомости

Пользователи Facebook сегодня стали жаловаться, что новости о протестных митингах не попали на главную страницу «Яндекса», несмотря на важность этих событий и большое число сообщений СМИ о них. Действительно, по наблюдениям нескольких сотрудников «Ведомостей», которые постоянно следили за обновлением «Яндекс.Новостей», после 14.00 примерно до 17.00 в топ-5 сюжетов о митингах не было. Первым сюжетом, попавшим в топ-5, стало задержание сотрудников Фонда борьбы с коррупцией.

Сюжет в «Яндекс.Новостях» – это подборка новостных сообщений, которые посвящены какому-либо важному событию. Такие сюжеты формируются автоматически, путем определения текстового сходства сообщений, говорится на странице «Яндекса». Чем больше новостей в сюжете, тем больше вероятность, что он попадет на главную страницу «Яндекс.Новостей» и появится в топе.

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В пресс-службе «Яндекса» «Ведомостям» сказали, что сюжеты о митингах несколько раз сегодня выходили в топ-5. «Топ все время меняется. При ранжировании сюжетов в “Яндекс.Новостях” учитывается не только количество сообщений в сюжете, но также состав источников, плотность потока информации и время сообщений. Кроме того, в определенной степени учитывается и вес других сюжетов по данной теме. Однако алгоритмы сервиса не объединяют сюжеты, отражающие разные аспекты события или происходящие в разных регионах, в один. В целом по темам, связанным с митингами, было большое количество сообщений, сюжеты по теме входили в топ, но потом их вытесняли другие сюжеты», – заявили в «Яндексе».

По данным компании, сюжет «Антикоррупционные митинги проходят в крупных городах России» находился в топ-5 на главной странице между 12.00 и 13.00. На вопрос о сюжете об аресте Навального в «Яндексе» не ответили.

Во время проходящих по всей стране митингов общий сюжет об акциях, который объединил бы все новости о событии, не был сформирован. После 14.00 «Яндекс.Новости» сформировали больше десятка сюжетов о митингах в разных городах, но каждый из них по отдельности не был достаточно большим, чтобы войти в топ, – так появился отдельный сюжет об оценке МВД числа протестующих, о первых задержаниях, о задержании Навального, о том, как проходит митинг в Санкт-Петербурге и Махачкале. Отдельные сюжеты формировались не больше чем из 20 новостей.

Новость об аресте Навального была сформирована в отдельный сюжет, который к 15.40 включал в себя 58 сообщений. Это число превышало количество новостей как минимум в двух других сюжетах из топов, но на главную страницу «Яндекса» сюжет про Навального так и не попал. Например, по состоянию на 15.40 в сюжете о жалобах министра иностранных дел Украины Павла Климкина в The Guardian на Россию было 35 сообщений, но она находилась на главной странице «Яндекс.Новостей».

Так выглядел сюжет о Навальном на главной «Яндекс.Новости» около 16.00
Ведомости
Так выглядел сюжет о Навальном на главной «Яндекс.Новости» около 16.00

После 16.30 сюжет об аресте Навального вообще исчез не только с главной страницы «Яндекс.Новостей», но и стал не виден в разделах «Политика», «Общество», «Происшествия», отметили «Ведомости». Поиск по ключевым словам «Навальный», «арест», «митинг» внутри «Яндекс.Новостей» также не выводит на сюжет, а выдает новости прошлых лет. Новости об аресте Навального на митинге в агрегаторе «Яндекса» можно найти по запросу «Навального арестовали», но на сюжет такой запрос не выводит.

После 17.15 в топ-5 «Яндекс.Новостей» попал сюжет об арестах Фонда борьбы с коррупцией Навального, где есть упоминания об аресте самого Навального. Этот сюжет в течение последнего часа то пропадает, то снова появляется в топ-5 на главной странице.

Антикоррупционные митинги проходят в крупных городах России

В сложной политической ситуации, когда чиновники или другая заинтересованная группа лиц не хотят, чтобы какая-либо новость появлялась на главной странице «Яндекса» и привлекала внимание, им проще не «ломать» алгоритм новостной службы поисковика, а использовать его слабые места, рассуждает сотрудник крупного СМИ. Можно постараться «выбить» нужную новость из топа с помощью другой, объясняет он, – для этого можно использовать группу лояльных СМИ, которые все сразу начнут выпускать статьи по какой-то теме, которую роботы «Яндекс.Новостей» сочтут более важной. Например, сегодня после 17.00 целый ряд СМИ стал раскручивать сюжет о городском фестивале «Ворвись в весну» и в какой-то момент сюжет об этом празднике вошел в топ «Яндекс.Новостей», указывает собеседник «Ведомостей», – доказать, что это было спланированной акцией, вряд ли будет возможно, но выглядело это подозрительно.

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Оппозиционер и инициатор акции против коррупции Алексей Навальный был задержан у метро «Маяковская», сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш
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В 16.04 Навальный сообщил в Twitter, что его доставили в отдел полиции и с ним все нормально. «Сижу, обсуждаю с полицейскими фильм про Димона. Продолжайте мирную прогулку. Погода-то хорошая». Он поблагодарил всех за поддержку, но предложил не менять повестку и продолжать обсуждать коррупцию, а не задержания на акции
Maxim Shemetov / Reuters
В 16.04 Навальный сообщил в Twitter, что его доставили в отдел полиции и с ним все нормально. «Сижу, обсуждаю с полицейскими фильм про Димона. Продолжайте мирную прогулку. Погода-то хорошая». Он поблагодарил всех за поддержку, но предложил не менять повестку и продолжать обсуждать коррупцию, а не задержания на акции
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Комментарии  ()
nicnadej
19:51 26.03.2017
Ну и зачем пользоваться Яндексом? У Касперских такая же проблема. Некоторые думают, что устанавливают антивирус, защищающий их, а это просто, чтобы легче было присматривать параллельно с Яндексом. Пусть лучше за мной следит Microsoft или Google, чем непонятная контора, члены группы Шалтай-Болтай. Путинизм одним словом - противные!
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