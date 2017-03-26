Антикоррупционные митинги проходят в крупных городах России

Акции против коррупции, провести которые призвал политик Алексей Навальный, проходят во многих российских городах. В Москве шествие на Тверской не было согласовано мэрией Москвы. Мэрия предложила провести акцию в Сокольниках или Марьино, однако организаторов акции это не устроило. Поэтому Алексей Навальный призвал всех выйти на несанкционированную акцию на Тверской. Сам Навальный считает, что поскольку мэрия не предложила альтернативное место в центре Москвы, то они могут провести акцию на Тверской, ссылаясь при этом на постановление Конституционного суда 2013 г.

ФБК Владивосток 1/9 Yury Patravaev Омск 2/9 ФБК Хабаровск 3/9 Pavel Alexeevich Новосибирск 4/9 Igor Trushnikov Екатеринбург 5/9 Sergei Padalkin / Instagram Пенза 6/9 ФБК Томск 7/9 Александр Бахтин/ТАСС Киров 8/9 Rustem Akhunov Уфа 9/9

Во Владивостоке, по подсчетам организаторов, в акции приняли участие около 1000 человек, в Хабаровске - более 200 человек. В Новосибирске митинг был согласован через суд, в нем приняли участие более 2000 человек, сообщает «Тайга-инфо». Акции, собравшие несколько сотен человек, прошли в Томске, Красноярске, Иркутске. В Екатеринбурге акция на площади Труда переросла в шествие к «Ельцин-центру». В Йошкар-Оле на митинг вышли несколько десятков человек. Также акции прошли в Челябинске, Омске, Барнауле, Чите, Тамбове, Оренбурге, Тюмени и других городах.

Во Владивостоке на митинге были задержаны по меньшей мере 40 человек, сообщил сайт «ОВД-инфо». В Южно-Сахалинске были задержаны как минимум 14 человек, в Комсомольске-на-Амуре – шесть, в Хабаровске – пять, в Екатеринбурге, по предварительным данным, - семь человек.

Алексей Навальный на своем сайте написал, что акции не были согласованы в 72 городах, из которых в 63 акции все-таки должны пройти. Основной причиной отказа в согласовании митингов стало то, что места их проведения уже отданы под другие мероприятия. Согласование акций удалось получить в 21 городе. Таким образом, всего в акции готовы принять участие 84 города, указал политик.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу сказал, что призывы «ряда лиц» выходить на улицы незаконны и что это провокация. «Мы отмечаем заблаговременную работу, которую проводят московские власти и московские органы правопорядка, которые заблаговременно информируют граждан относительно того, что какие-либо акции, о которых упоминалось, будут идти в нарушение закона, потому что они не были согласованы», – сообщил Песков.

ГУ МВД России по Москве в четверг попросило москвичей воздержаться от участия в несогласованной акции на Тверской. «С учетом транспортной обстановки в центре города и вероятного присутствия там большого числа граждан организаторам мероприятия были предложены альтернативные места для его проведения. Несмотря на это, инициаторы продолжают призывать к участию в акции», – говорится в сообщении на официальном сайте. Кроме того, ГУ МВД предупредило, что, поскольку мероприятие незаконно, возрастает риск провокаций.

Пытаясь согласовать акцию в Москве, Алексей Навальный указывал, что фильм-расследование «Он вам не Димон» о недвижимости, якобы принадлежащей премьер-министру Дмитрию Медведеву, посмотрели более 13 млн человек. Однако поскольку никакой реакции, по словам Навального, от властей не последовало, он призвал людей провести антикоррупционные митинги по всей России.