В Москве начались задержания участников митинга против коррупции

Еще до начала антикоррупционной акции в Москве начались задержания. Как сообщает корреспондент «Дождя» Лиза Сурначева, у метро «Белорусская» задержали девушку с плакатом и двух мужчин.

Филипп Киреев сообщает, что у метро «Пушкинская» тоже происходят задержания. «Медиазона» пишет, что на площади возле здания газеты «Известия» задержан мужчина, двое полицейских посадили его в автозак.

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов написал в Twitter, что СПЧ направил Андрея Бабушкина на Тверскую, чтобы «предотвратить возможные конфликты с полицией на акции против коррупции».