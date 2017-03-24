Песков: акция Навального в Москве незаконна, Кремль следит за ней

В Кремле следят за процессом согласования инициированной оппозиционером Алексеем Навальным акции против коррупции в Москве 26 марта, считая ее незаконной. «Безусловно, мы, конечно, наблюдаем за этим», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы отмечаем заблаговременную работу, которую проводят московские власти и московские органы правопорядка, которые заблаговременно информируют граждан относительно того, что какие-либо акции, о которых упоминалось, будут идти в нарушение закона, потому что они не были согласованы», - добавил Песков.

По его словам, власти Москвы ведут себя «очень корректно», а призыв «ряда лиц» выходить на улицы - незаконен. «Это не что иное, как провокация», - считает пресс-секретарь.

Сегодня пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что организаторы акции проведут марш по Тверской улице, несмотря на предупреждения МВД. «Если не была предложена альтернативная площадка в установленные сроки, то митинг проводится на заявленном месте», - сказала она.

Ярмыш опровергла утверждения, что было подано пять уведомлений в мэрию. «Мы подавали уведомление о проведении митинга на Тверской. Потом подали требование о согласовании либо предоставлении альтернативных мест, на которое они не ответили в предусмотренные законом сроки. То есть уведомление было одно - Тверская», - сказала она.

ГУ МВД Москвы «убедительно» попросило воздержаться от участия в акции, которую оно назвало незаконной. Управление заявило, что организаторам предложили альтернативные места для ее проведения «с учетом транспортной обстановки в центре города и вероятного присутствия там большого числа граждан», а они продолжают настаивать на своих условиях. «В создавшихся условиях возрастает риск провокационных действий, направленных на нарушение общественного порядка. В этом случае ваша личная безопасность может оказаться под угрозой», - говорится в сообщении главка.

Навальный предложил провести акцию в формате прогулки по Тверской улице между станциями метро «Белорусская» и «Охотный Ряд», по тротуарам по ходу движения транспорта. «Настоящее шествие получится. Только без начала и конца. Плакаты и российские флаги приветствуются, но (тут сами понимаете) они повышают вероятность задержания», - написал он.