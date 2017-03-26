Навальный задержан на митинге против коррупции в Москве

Алексей Навальный был задержан почти сразу после того, как прибыл на Тверскую для участия в несогласованном митинге против коррупции в Москве. Участники акции не давали уехать автозаку, в который его посадили. «Ребята, со мной все хорошо. Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема – борьба с коррупцией», – написал Навальный в Twitter.

На Тверской акция началась в 14.00. Алексея Навального задержали примерно через 15 минут после ее начала в районе «Электротеатра Станиславского» и посадили в автозак. Участники акции кричали отъезжающему автозаку «позор».

Наибольшее скопление людей – у Пушкинской площади. Участники несанкционированной акции идут по ходу движения автотранспорта по обеим сторонам Тверской улицы.

Среди участников акции встречаются люди с российскими флагами, а также те, кто несет кроссовки, – Навальный предложил вешать кроссовки на шею и так идти по Тверской (в фильме «Он вам не Димон» Навальный утверждает, что случаи коррупции им удалось выявить якобы благодаря кроссовкам, которые покупал премьер-министр Дмитрий Медведев).