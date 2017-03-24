МВД сняло с себя ответственность за негативные последствия акции Навального на Тверской

Власти и правоохранительные органы не несут ответственности за какие-либо возможные негативные последствия для тех, кто 26 марта придет на несогласованную антикоррупционную акцию на Тверской улице в Москве. Это «Интерфаксу» заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой. Возможность негативных последствий он связал с тем, что перед акцией «не будут проводиться антитеррористические досмотровые мероприятия, как того требует закон».

Горовой надеется, что организаторы акции «прекрасно понимают свою ответственность за обеспечение безопасности участников», потому что по закону обеспечение безопасности участников и гостей мероприятия теперь лежит на них. «Наши коллеги из прокуратуры соответствующих субъектов РФ донесли уровень этой ответственности до организаторов, особенно несогласованных мероприятий», - отметил он.

23 марта ГУ МВД Москвы «убедительно» попросило воздержаться от участия в акции, которую оно назвало незаконной. Управление заявило, что организаторам предложили альтернативные места для ее проведения «с учетом транспортной обстановки в центре города и вероятного присутствия там большого числа граждан», а они продолжают настаивать на своих условиях. «В создавшихся условиях возрастает риск провокационных действий, направленных на нарушение общественного порядка. В этом случае ваша личная безопасность может оказаться под угрозой», - говорится в сообщении главка.

Организаторы акции отмечают, что мэрия отказалась согласовать их заявку на шествие по Тверской, но не предоставила вовремя альтернативные предложения по месту проведения акции, как того требует закон. Опираясь на Конституционный суд, они говорят, что в этом случае акция по заявленному адресу является автоматически согласованной, и намерены провести ее именно на Тверской улице.