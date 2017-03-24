Сторонники Навального не отказываются от проведения акции на Тверской

Несмотря на предупреждения МВД, организаторы антикоррупционного марша 26 марта не намерены отказываться от плана провести акцию на Тверской улице, как говорилось в их заявке. Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш заявила «Интерфаксу», что организаторы будут придерживаться плана, который политик изложил на своем сайте и в видеообращении. «Если не была предложена альтернативная площадка в установленные сроки, то митинг проводится на заявленном месте», - сказала она.

Ярмыш также опровергла утверждения, что было подано пять уведомлений в мэрию. «Мы подавали уведомление о проведении митинга на Тверской. Потом подали требование о согласовании либо предоставлении альтернативных мест, на которое они не ответили в предусмотренные законом сроки. То есть уведомление было одно - Тверская», - сказала она.

Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил, что организаторы подали две заявки. «Мы не согласовали проведение этого мероприятия по двум ключевым причинам: во-первых, были указаны места, которые не могли принять то заявленное количество людей, вторая проблема — она главная — люди, которые были заявлены в заявке, они были заявлены во всех этих заявках. Поэтому формально мы посчитали, что эти люди не смогут обеспечить выполнение полностью тех обязательств, которые они на себя взяли», — пояснил Черников и отметил, что одновременно находиться «как минимум в четырех точках Москвы сложновато» — и в части обеспечения порядка, и в части безопасности (цитаты «РИА Новости»).

ГУ МВД Москвы «убедительно» попросило воздержаться от участия в акции, которую оно назвало незаконной. Управление заявило, что организаторам предложили альтернативные места для ее проведения «с учетом транспортной обстановки в центре города и вероятного присутствия там большого числа граждан», а они продолжают настаивать на своих условиях. «В создавшихся условиях возрастает риск провокационных действий, направленных на нарушение общественного порядка. В этом случае ваша личная безопасность может оказаться под угрозой», - говорится в сообщении главка.

Навальный предложил провести акцию в формате прогулки по Тверской улице между станциями метро «Белорусская» и «Охотный Ряд», по тротуарам по ходу движения транспорта. «Настоящее шествие получится. Только без начала и конца. Плакаты и российские флаги приветствуются, но (тут сами понимаете) они повышают вероятность задержания», - написал он. Ранее планировавшегося митинга решили не проводить, так как площадка для него не согласована. Навальный ранее напоминал, что чиновники отказались согласовать проведение акции на Тверской улице, в нарушение закона не предложили в срок альтернативный маршрут, а 18 марта заявили, что не будут пересматривать это решение. Поскольку альтернатива не была предложена в срок, организаторы марша заявили, что откажутся от других мест проведения акции и проведут ее в центре, так как считают ее автоматически согласованной.