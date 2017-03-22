Мэрия предложила Навальному еще одну альтернативу для акции против коррупции

Власти Москвы предложили организаторам антикоррупционного марша, запланированного на 26 марта, провести его либо по улице Перерва, либо в «гайд-парке» в Сокольниках. Это «Интерфаксу» сообщил руководитель городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. «После получения от организаторов акции уведомления мы вступили с ними в диалог, итогом которого стало предложение с нашей стороны провести мероприятие в двух местах - в "гайд-парке" или на Перерве, с участием того количества человек, которое содержится в их изначальной заявке», - сказал он. Чиновник добавил, что организаторы акции будут официально уведомлены об этом предложении до конца дня и в мэрии выслушают их мнение.

Ранее один из организаторов акции, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что ему позвонили из мэрии и неофициально предложили провести антикоррупционную акцию 26 марта в Марьине, на Перерве. Про «гайд-парк» в Сокольниках он ничего не сообщал. Алексей Навальный напомнил, что чиновники отказались согласовать проведение акции на Тверской улице, в нарушение закона не предложили в срок альтернативный маршрут, а 18 марта заявили, что не будут пересматривать это решение. Поскольку альтернатива не была предложена в срок, организаторы марша заявили, что откажутся от других мест проведения акции и проведут ее в центре, так как считают ее автоматически согласованной.