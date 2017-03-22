Навальный отказался переносить марш против коррупции в Марьино

Мэрия Москвы предложила организаторам провести антикоррупционную акцию 26 марта в Марьине, на Перерве, организаторы отказываются, передает «Интерфакс». Предложение получил юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов. Блог Алексея Навального напоминает, что чиновники отказались согласовать проведение акции на Тверской улице, в нарушение закона не предложили в срок альтернативный маршрут, а 18 марта заявили, что не будут пересматривать это решение.

Жданов сообщил 22 марта, что ему звонили из мэрии и предложили провести акцию в Марьине. «Официально мы еще не получили никаких ответов, это был просто звонок от мэрии», - сказал он. По его словам, «Перерва - это незаконное предложение». «Во-первых, они нарушили срок по предложению, во-вторых, у нас мероприятие на 15 000 человек, нам предложили изменить численность, что уже незаконно, мэрия может предложить только новое место», - объяснил представитель ФБК.

Навальный в блоге написал, что отказывается от нового предложения. «Извините, но нет. Вы, защитники «Димона», уже закон нарушили, не предложив площадку вовремя», - напомнил он. Организаторы акции считают закон нарушенным и в соответствии с постановлением Конституционного суда, по которому митинг считается согласованным, если в надлежащие сроки не получено уведомление об альтернативных местах, намерены проводить мероприятие по изначально заявленному маршруту, объясняет «Интерфакс».

Навальный также отметил, что власти проводят «фестивали варенья», перекрывая «вообще весь центр города» и «выкидывая сотни миллионов рублей из бюджета на его проведение», он не считает, что у сторонников борьбы с коррупцией должно быть меньше прав, чем у любителей варенья. «Уж не говоря о том, что 100% любителей варенья совершенно точно не любят коррупцию. Ее вообще никто не любит», - напомнил он.

«Наши требования разумны и скромны: перекрытие Тверской ради шествия и митинга на пару часов. Это часто делается для мероприятий разных политических сил, - пишет Навальный. - Если есть реальные аргументы, почему это никак нельзя сделать, то давайте обсудим другие центральные улицы. Площадь ЦАО Москвы 66 квадратных километров. Что, вообще всё занято и ничего нам предложить нельзя?»