Мэрия Москвы отказала Навальному в проведении митинга 26 марта

Столичная мэрия не согласовала заявку на проведение антикоррупционного митинга 26 марта, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Черникова.

Ранее московские власти отказали оппозиционеру Алексею Навальному в проведении шествия в центре города. Сторонникам Навального предложили организовать мероприятие в Сокольниках или Люблине.

«Было две заявки. Мы не согласовали проведение этого мероприятия по двум ключевым причинам: во-первых, были указаны места, которые не могли принять то заявленное количество людей, вторая проблема — она главная — люди, которые были заявлены в заявке, они были заявлены во всех этих заявках. Поэтому формально мы посчитали, что эти люди не смогут обеспечить выполнение полностью тех обязательств, которые они на себя взяли», — пояснил Черников.

По его словам, одновременно находиться «как минимум в четырех точках Москвы сложновато» — и в части обеспечения порядка, и в части безопасности.