СМИ сообщили о задержании участников митинга против коррупции во Владивостоке

В ходе митинга против коррупции во Владивостоке происходят массовые задержания участников, сообщает «ОВД-Инфо». По некоторым данным, уже задержано более 30 человек.

По данным СМИ, в митинге принимают участие около 1000 человек. Полиция задерживает людей выборочно, причины не объясняются.

«Задержания начались с первых минут митинга. На горячую линию позвонила женщина Елена Владимировна и сообщила, что задержана ее дочь, адвокат, которая стала спрашивать, на каких основаниях полиция собирается забрать одного из участников митинга. В итоге адвоката грубо затащили в автозак», – говорится в сообщении «ОВД-инфо».

Задержанных увозят в РУВД. По неподтвержденной информации, среди них есть несовершеннолетние.