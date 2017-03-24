Прокуратура предупредила Навального о недопустимости акции 26 марта

Прокуратура Москвы предупредила оппозиционера Алексея Навального и его соратников, указав, что правоохранительные органы намерены пресечь несанкционированную акцию против коррупции в случае ее проведения в центре Москвы.

На просьбу «Интерфакса» прокомментировать призывы представителей «Партии прогресса», возглавляемой Навальным, несмотря на предостережение прокуратуры принять участие в шествии и митинге на Тверской улице столицы 26 марта в пресс-службе надзорного ведомства напомнили, что «правительством Москвы акция не согласована, организаторам предложены альтернативные места проведения, от которых организаторы отказались лично».

"Предупреждаем, что любые попытки провести несогласованное мероприятие - прямое нарушение закона. Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан", - сказал представитель прокуратуры.

По его словам, "в целях недопущения возможных нарушений закона прокуратурой Центрального административного округа организаторам публичных мероприятий Алексею Навальному, Ивану Жданову, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Александру Помазуеву направлены предостережения".

Сегодня пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле следят за акцией Навального против коррупции в Москве 26 марта и считают ее незаконной и провокационной. Первый замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что власти и правоохранительные органы не несут ответственности за какие-либо возможные негативные последствия для тех, кто 26 марта придет на несогласованную антикоррупционную акцию на Тверской улице в Москве.

Организаторы акции отмечают, что мэрия отказалась согласовать их заявку на шествие по Тверской, но не предоставила вовремя альтернативные предложения по месту проведения акции, как того требует закон. Опираясь на Конституционный суд, они говорят, что в этом случае акция по заявленному адресу является автоматически согласованной, и намерены провести ее именно на Тверской улице.

Сам Навальный заявил в эфире «Эха Москвы», что предложенный им формат акции - «в 14 часов 26 марта выйти всем в любую точку Тверской улицы из любого метро, начиная от Белорусской и заканчивая Охотным рядом» - «довольно безопасен, и не будет причины никого задерживать».