Задержания в Москве 2 апреля
Группа людей планировала пройти от 1-й Тверской-Ямской улицы до Манежной площади
Полиция задержала нескольких молодых человек, собравшихся в районе Триумфальной площади в Москве
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Они анонсировали свою акцию как прогулку «новой оппозиции»
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Молодые люди сказали, что планируют пройти от 1-й Тверской-Ямской улицы до Манежной площади
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Задержаны несколько десятков человек, в том числе несколько несовершеннолетних
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Задержанных доставили в территориальные подразделения полиции для составления протоколов об административных правонарушениях, сказали в МВД
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Задержания у метро "Маяковская"
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Задержания у метро "Маяковская"
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Задержания у метро "Маяковская"
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Задержания у метро "Маяковская"
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Задержания у метро "Маяковская"
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Остальные участники акции продолжили двигаться в сторону Манежной площади
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Их сопровождали два автозака, полицейский автомобиль и сотрудники полиции, облаченные в бронежилеты и защитные каски
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Манежная площадь в Москве была перекрыта, вход на Красную площадь контролировался
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Несколько человек было задержано у Манежной площади
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Сообщения с призывом выйти на митинг 2 апреля появились в интернете 29 марта
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Полиция предупредила москвичей о последствиях участия в несанкционированной акции
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Михаил Ходорковский считает, что несанкционированная акция в Москве является провокацией властей
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