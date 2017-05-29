Навальный рассказал, как Усманов приватизировал металлургические комбинаты

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал очередной ответ на видеоблог бизнесмена Алишера Усманова. Политик рассказывает, как Усманов приватизировал металлургические комбинаты.

Навальный утверждает, что инвестиционная компания «Интерфин» была создана в 1995 г. Усмановым совместно с британской фирмой Middlesex Holding plc., ей принадлежало 40% « Интерфина». В октябре 1993 г. новым управляющим директором Middlesex Holding становится «некий иранец, уже ведущий бизнес в России», пишет Навальный, со ссылкой на отчетность. Вместе с ним в компанию приходит группа «русских инвесторов», каждому из них достается порядка 2%. Среди них есть и Алишер Усманов, пишет политик.

В 1995 г. компания создает «дочку» – «Интерфин», при этом британская Middlesex Holding plc. указывает своего главного поставщика, им оказывается Оскольский Электрометаллургический Комбинат (ОЭМК), отмечает Навальный. Годом позднее британская фирма покупает за 3 млн фунтов фирму-офшор DRI, обладающую эксклюзивными правами на экспорт и дистрибуцию железа прямого восстановления ОЭМК. Навальный утверждает, что владелец этого офшора являлся Алишер Усманов. Политик указывает, что DRI заключила эксклюзивный контракт с ОЭМК, на следующий день DRI была продана Middlesex. «В результате этой сделки, Усманов увеличил свою долю в британской компании еще на несколько процентов», пишет Навальный. В 1997 г. Усманова назначают вице-президентом Middlesex Holding plc.

Британская компания, а также «Интерфин» со временем увеличивают доли в ОЭМК и Лебединском ГОКе, пишет Навальный. Кроме того, в 1997 г. Усманов в должности замглавы «Газпроминвестхолдинга» покупает акции Лебединского ГОКа и ОЭМК в интересах компании. Согласно отчету за 1999 г. компании принадлежало 20% акций ОЭМК и 60% Лебединского ГОКа, отмечает оппозиционер.

В 2002 г. «Газпроминвестхолдинг» создает дочернее предприятие Eastern European Income Fund (EEIF) на Британских Виргинских островах. Эта компания покупает российский бизнес компании Middlesex за $23,5 млн ($19.5 млн за 14,5% ОЭМК, $3 млн за акции Лебединского ГОКа, $1 млн за компанию-офшор DRI). «Газпроминвестхолдинга» и «Интерфин» создают «Газметалл», который владеет 80% Лебединского ГОКа и 70% ОЭМК.

В 2002 г. «Газпроминвестхолдинг» продает свои 48% в «Газметалле» второму акционеру, «Интерфину», без аукциона или конкурса, за $72 млн, пишет Навальный. По его оценке, эта сумма занижена, а в пересчете на одну акцию «это дешевле, чем Усманов покупал эти же активы у своей британской фирмы».