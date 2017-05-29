Усманов будет дарить iPhone 7Plus за удачные карикатуры и пародии на него

Миллиардер Алишер Усманов, пятый в российском списке Forbes с состоянием $15,2 млрд, объявил конкурс на лучшие стикеры, карикатуры и мемы по следам своих видеообращений к Алексею Навальному. Он пообещал раз в неделю награждать автора наиболее удачного творения iPhone 7Plus и футболкой с мемом и своим автографом. Это обещание миллиардер сопроводил двумя смайликами. Выбор приза он объяснил тем, что именно на смартфон iPhone 7Plus он снял первое обращение к Навальному. Ранее о том, что ролик был снят на закрепленный на штативе iPhone 7 Plus, а съемка велась на яхте Dilbar, сообщал источник РБК в окружении предпринимателя.

Усманов написал 29 мая «В контакте», что польщен большим вниманием, которое привлекли его видеообращения, ценит шутки и юмор и хочет содействовать развитию свободного общения и творчества в интернете, поэтому объявляет конкурс. Он указал адрес созданной для конкурса страницы «В контакте» и предложил всем желающим отправлять новые стикеры, карикатуры, пародии, видеоролики и мемы через личные сообщения на этой странице. Примеры такого творчества он пообещал публиковать у себя.

На этой неделе он уже отобрал понравившийся ему ролик и наборы стикеров в Telegram.

В апреле Усманов подал в суд на Навального и ФБК из-за расследования фонда о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. В нем утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ними фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб.

Первое видеообращение к политику Усманов опубликовал 18 мая. Обращаясь к Навальному на ты, он обвинил его во вранье, а также юридическом и исследовательском непрофессионализме. Бизнесмен отметил, что источником его состояния не были ни залоговые аукционы, ни бесплатные активы, подчеркивал, что платит налоги именно в России – 2,7 млрд руб. за 2016 г. и около $500 млн за последние 10 лет, и отверг обвинения во взяточничестве. Обращение он завершил емкой фразой «Тьфу на тебя, Алексей Навальный».

Политик вызвал миллиардера на дебаты.

24 мая Усманов в новом видеообращении сравнил Навального с Шариковым из «Собачьего сердца» и посетовал, что ждал извинений, а не дебатов.