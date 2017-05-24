Усманов сравнил Навального с Шариковым из «Собачьего сердца»

В новом видеобращении он заявил, что ждал от политика извинений, а не дебатов

Кадр из нового видеобращения Алишера Усманова

Миллиардер Алишер Усманов записал новое обращение к политику Алексею Навальному. На этот раз Усманов сравнил его с персонажем книги «Собачье сердце» Шариковым.

В начале видеобращения бизнесмен поблагодарил всех, кто посмотрел его первое видео и высказал свое мнение, в том числе и высказал «очень нелестные характеристики».

«Что касается ответа Навального я ждал извинений а не дебатов. А вместо этого услышал очередные оскорбления, ложь, дешевый популизм. Разного рода такие заявления: “вы украли у нас руду”, “а откуда у вас деньги”, а вообще “где первый миллион”, “все воровали – значит и Усманов воровал”», - говорит в видеобращении бизнесмен. Он также пообещал Навальному «дебаты в суде».

Усманов также сказал, что Булгаков уже описал такого персонажа с «огромной разрухой в голове» Полиграфа Шарикова, который все мечтал «отнять и поделить». «Вот ты, Алексей, прямо Полиграфом становишься. Но если Шариков просто глупый человек и необразованный по книге, то ты идешь далеко. Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун»,- заявил бизнесмен.

Первый видеоролик Усманов опубликовал 18 мая, а записан он был на яхте Dilbar. В нем Усманов обвинил Навального во вранье, а также юридическом и исследовательском непрофессионализме. Бизнесмен отметил, что источником его состояния не были ни залоговые аукционы, ни бесплатные активы, подчеркивал, что платит налоги именно в России – 2,7 млрд руб. за 2016 г. и около $500 млн за последние 10 лет, и отверг обвинения во взяточничестве.

В ответ Навальный вызвал Усманова на дебаты и обещал ответить оппоненту по всем пунктам обвинения.

В апреле Усманов подал в суд на Навального и ФБК из-за расследования фонда о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. В нем утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ними фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб.

В интервью «Ведомостям» Усманов рассказал, что передал землю и дом «Соцгоспроекту» в рамках сделки, позволившей ему расширить свое имение в Успенском.