Усманов и Навальный отказались помириться в суде

Люблинский районный суд Москвы назначил на 30 мая рассмотрение по существу иска о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к политику Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Как сообщает «Интерфакс», это решение огласила судья Марина Васина. 18 мая в суде прошла досудебная подготовка по иску. От мирового соглашения стороны отказались. В преддверии нынешнего заседания совладелец USM Holdings, занимающий третью строчку в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes ($12,5 млрд в 2016 г.), записал 12-минутное видеообращение, которое выложил на своей страничке «В контакте». На 11.30 мск Навальный только репостил в Twitter чужие сообщения об этом видеообращении, а также выложил эту запись у себя в блоге целиком. Он пообещал ответить Усманову по всем пунктам.

Обращаясь к Навальному на ты, Усманов объяснил, что ждет от политика «лживого пиара» и хочет обратиться к тем, кто все еще продолжает верить оппозиционеру. Он отметил, что ему важно мнение пользователей интернета, тем более что он имеет к интернету более глубокое отношение, чем Навальный: «Я его не пользую, я его развиваю». Расследование ФБК он отчасти объясняет для себя «страшной завистью лузера и неудавшегося бизнесмена». Он напомнил, что политик просил назвать его негодяем, и объяснил, кто такой негодяй: «человек, который, не зная другого, готов лгать о нем». Усманов утверждает, что политик врет, что тот преступник и пытается это скрывать. По словам бизнесмена, он шесть лет отсидел в тюрьме «по реально сфабрикованному делу» о краже социалистической собственности и даче взятки, тогда как Навальный утверждал, что он отсидел за изнасилование. Подмену статей он назвал манипулированием и попыткой стереть грань между человеком и нелюдем.

Усманов скептически относится к заявлениям Навального о преследованиях со стороны властей и дал понять, что, по его мнению, с политиком обходятся вовсе не жестоко. Также он поставил под сомнение квалификацию Навального как юриста.

Усманов назвал враньем утверждения, что источником его состояния были крупнейшие приватизационные сделки и бесплатно полученные активы. В залоговых аукционах и последующих приватизационных сделках он не участвовал. Он напомнил о сделке 2004 г. по покупке Михайловского ГОКа за «рекордную сумму» и о других сделках по приобретению различных активов, в ходе которых покупатель платил прежним владельцам. Также Усманов напомнил о средствах, вложенных в развитие и модернизацию купленных предприятий.

Бизнесмен назвал враньем утверждения, что он не платит налоги в России, он заверил, что платит их только в России. По его словам, за последний год он заплатил в бюджет 2,7 млрд руб. налогов, а за последние 10 лет – около $500 млн. «А ты-то сам где платишь налоги? И вообще ты платишь налоги?» – поинтересовался он у адресата обращения. Напомнил он и о своих тратах на благотворительность и «помощь людям».

Заявления о том, что он дает взятки, Усманов назвал враньем, «взятки не регистрируют в регистрационной палате». Навальному он посоветовал читать книжки по недвижимости, о земельной собственности и «поглубже расследовать». Он предупредил, что собираться с таким низким уровнем знаний в политику очень опасно, и посоветовал ему измениться.

Завершил обращение Усманов словами о своей честности и о том, что он за все платил, в том числе своим трудом. Попытки оболгать честного бизнесмена он сравнил с нападками Моськи на слона. «Тьфу на тебя, Алексей Навальный», – заключил он.

18 мая суд отклонил ходатайство представителя ФБК Вячеслава Гюмади о прекращении производства по иску, сообщает РАПСИ.

Адвокат Усманова Генрих Падва заявил суду, что его клиент подвергается планомерной травле со стороны политика Алексея Навального, который преследует цель «облить его грязью, от которой будет трудно отмыться» (цитаты ТАСС). «Деятельность Усманова как мецената широко известна – он именно тот человек, который выкупил наследство Мстислава Ростроповича и права на творчество "Союзмультфильма". И именно такой человек подвергается травле со стороны Навального и его фонда», – сказал адвокат. «Не желая мириться с таким положением вещей и желая пресечь незаконную деятельность Навального, мой доверитель и обратился с настоящим иском», – объяснил он. Сам Усманов также объяснял решение подать в суд нежеланием терпеть клевету. «Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления», – говорил он в апреле.

Представитель Навального Иван Жданов сообщил суду, что не ставит под сомнение репутацию Усманова как мецената, но иск не признает. «Поводом для подачи иска стали конкретные утверждения, которые пока не оспорены», – цитирует его ТАСС.

В апреле бизнесмен подал в суд на Навального и ФБК из-за расследования фонда о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. В расследовании утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ними фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб., что рассматривается создателями фильма как взятка.

В интервью «Ведомостям» Усманов рассказал, что передал землю и дом «Соцгоспроекту» в ходе сделки, позволившей ему расширить свое имение в Успенском.

Вскоре Навальный опубликовал ответ на объяснение миллиардера и высказал мнение, что версия Усманова не соответствует действительности. Он указывает, что, по данным Росреестра, участок был куплен у компании «Группа Ист инвест». Со ссылкой на данные Росреестра политик заявил, что у фонда «Соцгоспроект» никогда не было участка в 12 га на Рублевском шоссе. «Усманов действительно расширил свои владения на 12 га, но сделка это совершенно другая, не имеющая к фондам Медведева никакого отношения», – пишет Навальный. По его словам, миллиардер купил этот участок у двух коммерческих компаний – ООО «Лесной дом» и ООО «Группа Ист вест», сделки были оформлены в один день, а участки объединены. Ранее однокурсник Дмитрия Медведева, председатель наблюдательного совета фонда «Соцгоспроект» Илья Елисеев рассказывал, что участок действительно принадлежал «Группе Ист инвест», с которой у «Соцгоспроекта» была договоренность о совместном освоении участка: «Группа Ист инвест» должна была предоставить участок, фонд – финансирование под девелоперский проект.

Навальный задался вопросом, почему некоммерческий фонд «Соцгоспроект» занимался финансированием девелоперских проектов «Ист инвеста». Кроме того, оппозиционер отмечал, что на участке, который перешел в собственность к фонду однокурсника Медведева, стоит дом и православная часовня, хотя Усманов, по данным Навального, всегда подчеркивал, что является мусульманином.

Пресс-служба Усманова в ответ обвиняла Навального во лжи и в некомпетентности в работе с документами, в выдергивании цитат из контекста и манипулировании разрозненными фактами.