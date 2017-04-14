Еще один герой расследования Навального подаст на него в суд

Вслед за Алишером Усмановым судиться с Алексеем Навальным и Фондом борьбы с коррупцией собрался председатель наблюдательного совета фонда «Дар» Илья Елисеев. Это он сообщил «Коммерсанту». 2 марта ФБК опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Елисеев, однокурсник Дмитрия Медведева, и связанные с ним фонды «Дар» и «Соцгоспроект» действуют в интересах премьера. Также ФБК направил в Генпрокуратуру заявления о нарушениях в этих фондах. По информации ФБК, в августе 2010 г. «Соцгоспроект» получил от Усманова безвозмездно по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевке, в ФБК это считают взяткой. Фонд «Дар», по оценке ФБК, в 2014 г. в нарушение закона безвозмездно передал на неуставные цели земельный участок в селе Миловка Ивановской области некоммерческому фонду «Градислава». Усманов и Елисеев дали понять, что осознают, что их иски создадут Навальному «лишний пиар» и раскрутку, но терпеть клевету они больше не намерены.

3 марта Елисеев заявил «Ведомостям», что «Соцгоспроект» не связан с Медведевым, а распространенные «информационные вбросы» безосновательны и являются «очевидной политической пропагандой». 12 марта в интервью «Ведомостям» он дал пояснения по сделке с Усмановым с участком на Рублевке. 14 марта в интервью «Коммерсанту» он пообещал подать в суд на авторов и распространителей «баек о том, как мы "работаем" в интересах государственных и политических деятелей».

«Мы намерены обратиться в судебные инстанции с исками о защите деловой репутации к первоисточникам и ряду СМИ, распространяющих ложную информацию о "Даре" и его компаниях, хотя и я понимаю, что это может способствовать политической раскрутке отдельных персонажей», - сказал Елисеев «Коммерсанту». Он сказал, что долго не хотел ничего объяснять и «во всем этом пачкаться», но его терпение иссякла. «Я вижу, как в моей стране ложь, оскорбления, политические манипуляции пытаются выдавать за норму политической борьбы», - отметил он.

13 апреля стало, что Алишер Усманов, совладелец USM Holdings подал в суд на Навального и ФБК. Заявление поступило в Люблинский суд Москвы 12 апреля и уже зарегистрировано, следовало из материалов суда, решение о судьбе иска на тот момент принято не было. Перед этим Усманов сообщил о намерении судиться и обратиться в правоохранительные органы и назвал расследование ФБК клеветой. «Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления», - сказал он.

На вопрос о фигурировавшем в расследовании ФБК участке на Рублевке, Елисеев ответил, что за 10 лет работы его фонды приобрели «сильную компетенцию по работе с объектами недвижимости». Фонд работает с недвижимостью, чтобы иметь средства для выполнения уставных целей и задач, «нельзя же существовать только за счет спонсоров, да и накопленный в области реставрации и реновации опыт было просто глупо не использовать». «Я лишь могу подтвердить: и мы, и, насколько я понимаю, наши партнеры из группы «Ист-Инвест» получили компенсацию за нереализованный девелоперский проект», - сказал он про этот участок. Домовладение сейчас «практически полностью законсервировано», на него ищут покупателя или другие варианты использования, например, его можно переоборудовать в отель класса люкс. «Излишне повторять, что никто никогда этим домом не пользовался, поскольку он сегодня просто не приспособлен для проживания. Кстати, сумма, в которую ФБК оценил этот дом, нас сильно впечатлила и даже воодушевила. Если мы сможем продать его по такой оценке, то с радостью это сделаем», - отметил Елисеев.

«Ведомостям» он говорил, что безвозмездная передача фонду «Соцгоспроект» 4 га с домом в селе Знаменское на Рублевке была по сути коммерческой сделкой. В обмен на эту недвижимость «Соцгоспроект» отказался от реализации девелоперского проекта по строительству коттеджного поселка на участке в 12 га в селе Успенское и передал эту землю Усманову, с участком которого она граничила, следовало из комментария Елисеева. Для фонда эта сделка была безденежной, отметил он.

Переданный Усманову участок принадлежал компании «Группа ист инвест», с которой у «Соцгоспроекта» была договоренность о совместном освоении участка, объяснял «Ведомостям» Елисеев: «Группа ист инвест» должна была предоставить участок, наш фонд – финансирование». По его словам, партнеры сочли предложение Усманова об обмене выгодным, потому что в девелоперский проект необходимо было вкладывать деньги, рассчитывая на будущую негарантированную прибыль. При этом получателем участка и дома в Знаменском стал «Соцгоспроект». «Настолько я понимаю, «Группа ист инвест» получила удовлетворяющую ее компенсацию от Усманова», - говорило Елисеев. «Мы планировали с «Группой ист инвест» еще ряд девелоперских проектов в Подмосковье, но в связи с падением рынка недвижимости они не реализовались», - объяснял он. Усманов рассказал в интервью «Ведомостям» об обмене участками с «Соцгоспроектом», отметив, что считает сделку очень выгодной, так как она позволила ему увеличить имение, первые участки которого он купил еще в 2001 г., до более чем 20 га. По его оценке, пустые 12 га в Успенском, в пойме Москвы-реки, стоили примерно столько же, сколько 4 га с хорошим особняком в Знаменском.