Навальный не принял объяснения Усманова о сделке по обмену усадьбы на Рублевке

Оппозиционер Алексей Навальный назвал ложью объяснение миллиардера Алишера Усманова о том, почему он подарил усадьбу за $50 млн фонду «Соцгоспроект», которым управляет однокурсник премьер-министра Медведева Илья Елисеев.

В интервью «Ведомостям» Усманов заявил, что построил дом в Знаменском для своей сестры, однако она отказалась там жить. Этим участком заинтересовался фонд Елисеева: рядом с участком Усманова планировалось начать девелоперский проект. «Я же давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет, поэтому и предложил обменять их участок – 12 га – на участок моей сестры в отдалении от меня и с готовым домом», – сказал Усманов.

Навальный со ссылкой на данные Росреестра утверждает, что у фонда «Соцгоспроект» никогда не было участка в 12 га на Рублевском шоссе. «Усманов действительно расширил свои владения на 12 га, но сделка это совершенно другая, не имеющая к фондам Медведева никакого отношения», – пишет Навальный. По его словам, миллиардер купил этот участок у двух коммерческих компаний — ООО «Лесной дом» и ООО «Группа Ист вест», сделки были оформлены в один день, а участки объединены.

Оппозиционер также призвал выйти на антикоррупционные митинги в День России, 12 июня. «Вот давайте 12 июня и выйдем на улицы с нашими прежними лозунгами и под государственными флагами. У нас есть 2 месяца подготовки. Привлечём ещё больше городов, соберём ещё больше народу», – отмечает оппозиционер.