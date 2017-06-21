Путин рассказал о работе с режиссером Оливером Стоуном

Президент Владимир Путин рассказал, что съемки фильма о нем Оливера Стоуна шли «на ходу» и он отвечал на вопросы режиссера без всякой подготовки.

«Все это было так, мне говорили, вот он (Стоун) приехал, надо с ним встретиться. Все делалось с колес, поэтому я реально не помню, что там было», - сказал Путин на встрече с классными руководителями выпускных классов, комментируя одно из своих высказываний в фильме.

Путин признался, что в связи с такой организаций съемочного процесса даже поинтересовался у Стоуна: «Вам морду не били никогда?».

«Я сказал: "вам это предстоит"», - пошутил президент.

Одна из участниц встречи напомнила президенту, что в этом фильме он объяснил решение идти на юрфак желанием пойти потом работать в спецслужбы.

«Это где я такое сказал?» - изумился президент. Он признался, что не шутит, когда говорит, что не помнит о таких словах, поскольку фильм снимался «на ходу».