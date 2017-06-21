Песков: Путин показал Оливеру Стоуну видеозапись операции в Сирии с чужого смартфона

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неверными сообщения, что в фильме Оливера Стоуна Владимир Путин показал ему ошибочные видеокадры операции ВКС России в Сирии. Как передает ТАСС, чиновник заявил, что может подтвердить достоверность видеоролика, который демонстрировал в фильме президент. Как сказал Песков, «это были действительно материалы Минобороны, часть их доклада президенту, которая была продемонстрирована президентом Оливеру Стоуну». По его словам, иные домыслы «неверны и неуместны».

Смартфон, с экрана которого Путин показывал эту запись Стоуну, принадлежал «одному из сотрудников, обеспечивающих работу президента», добавил Песков.

Как сообщила ранее «Медуза», в фильме Стоуна Путин под видом российских авиаударов в Сирии показал режиссеру запись ударов американских ВВС по целям талибов (запрещены в России) в Афганистане.