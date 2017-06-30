ФОМ: Фильм Стоуна про Путина посмотрели 29% россиян

63% как минимум слышали о фильме кинорежиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на фонд «Общественное мнение». Из них 29% смотрели его частично или полностью, а 21% пока только собираются посмотреть. Опрос проводился среди 1500 человек в 53 регионах 24 и 25 июня. 37% опрошенных ничего не слышали об этом фильме.

Вопросы, которые Стоун задавал на протяжении фильма Путину, понравились 23% смотревших, 4% они показались неинтересными.

26% смотревших считают, что президент отвечал убедительно, 24% - что ответы были честными. 14% смотревших узнали что-то новое о Путине, его взглядах и принципах, и столько же не узнали ничего нового о нем.

Четырехсерийный документальный фильм Стоуна был снят по серии бесед режиссера с Путиным, которые проводились с июля 2015 г. по февраль 2017 г. В июне фильм вышел в эфир сначала в США, потом в России.