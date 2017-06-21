Прошедшая прямая линия и последовавшие за ней высказывания президента практически в оправдательной тональности («Я бы не сказал, что только все в ручном управлении, в ручном режиме делается») показали всей стране, что высшей инстанции, которой можно пожаловаться, считай, и нет больше. Всероссийский староста и сантехник больше не принимает и не выезжает по вызову. А раз управление у нас не ручное, значит, оно многорукое. Только к какой руке кидаться теперь и с какой есть, народ, в котором все эти годы власть изо всех сил воспитывала иждивенца – лишь бы в политику не лез, теперь не знает. Получается, царь ненастоящий?

За последние несколько недель президента стало невероятно много в информационном пространстве – в том числе благодаря той же прямой линии и особенно фильму Оливера Стоуна. Интенсификацию присутствия можно было бы счесть началом предвыборной кампании. Но, во-первых, Путин не объявляет, что идет в президенты. Во-вторых, не делает никаких программных заявлений и ничего не говорит о будущем страны, кроме того, что оно станет почему-то вдруг очень технологически продвинутым. Он только вспоминает молодость, рассуждает о глубоко частных сюжетах, грубовато шутит. Как будто делает наброски к мемуарам. В результате частого употребления и неопределенности месседжей президентское слово теряет в весе. Он сам становится фоном – как включенный телевизор. Да и то в этом телевизоре появляются в рамках игры в демократию злобные антирежимные sms. Разве настоящий автократ может себе такое позволить? Символ спустился с неба, его дозволено публично ругать (лишь бы это делали не Навальный и те, кто идет за ним), значит, он такой же, как все? Царь – не настоящий?

В самом конце прямой линии, словно спохватившись, президент изложил один их базовых выводов экспертов, работавших над стратегией Алексея Кудрина. Наша цель – повышать доходы граждан за счет производительности труда, которая вырастет благодаря технологическому рывку. Но, как заметил Денис Волков из «Левада-центра», осуществлять этот рывок могут только молодые образованные люди, а их демонстративно швыряют пачками в автозаки. Да еще и называют детьми коррупционеров. Цель не может реализоваться сама собой – она достигается с помощью людей и ради людей. Но эту власть устраивают люди, которые совершенно не собираются повышать производительность труда, а намерены, как и все эти минимум 17 лет, ждать бюджетного финансирования своих проблем. Это входило в социальный контракт – невмешательство в политику и распил в обмен на комиссию от нефтяного пирога и чувство великой державы. Контракт не выполняется. Царь – не настоящий?

Если происходящее – латентное начало предвыборной кампании, то оно провалено. Президент без программы, рассуждающий как обычный человек, в жанре ненаписанных мемуаров, да еще на фоне раздумий политического класса по поводу того, будет ли означать март 2018 г. появление «хромой утки» или нет, больше напоминает позднего Франсиско Франко, а не уверенно смотрящего на крымский закат отца нации.

Предвыборных ожиданий у этой самой нации нет: Путин как президент – это фон, рутина. Но является ли это преимуществом потенциального кандидата Путина – большой вопрос.

Автор – директор программы Московского центра Карнеги