Очевидное вследствие невероятного

Такое может быть или не может быть, вы спросили. Мы видим, что может быть, потому что мы своими глазами это видели, но такого не должно быть, вот что я хотел бы в этой связи сказать. Владимир Путин, Президент России

О том, что на последней прямой линии Владимира Путина было неожиданно много «чернухи», говорили многие. Россияне живут на нищенскую зарплату, ютятся в разваливающихся бараках или вагончиках, умирают из-за неправильных диагнозов, не получают якобы выделенных из бюджета компенсаций за наводнения и пожары – в общем, не разговор национального лидера с благодарным народом, а какое-то расследование Навального, честное слово.

А что же сам лидер? Пытался отговориться, что это единичные случаи? Демонстрировал уверенность, что на самом деле все гораздо лучше, чем кажется? Отнюдь. «Для меня это непонятно <...> Странно, мы полностью выделили федеральные деньги <...> Ваш случай, конечно, плохой, из ряда вон <...> Это очень странно, вообще не укладывается у меня в голове <...> Это какой-то бред просто!» В общем, всячески поддерживал в зрителях ощущение, что в стране развал и разруха, а сам он то ли не в курсе, то ли тоже в полном отчаянии.

Ну и зачем все это Путину? Тому, кто поднял страну с колен и вывел к новым зияющим высотам? Да еще за полгода до старта избирательной кампании, когда надо, наоборот, хвастаться успехами и обещать все это сохранить и преумножить?

А может, это такая военная хитрость, многослойная политтехнологическая задумка?

Во-первых, этой «чернухой» Путин резко опускает стартовую планку президентской кампании. Кризис же на дворе, а ну как нефть снова упадет – и денег на новые майские указы уже не хватит? Путин ведь не популист, невыполнимых обещаний не дает – ну вот и будет давать только выполнимые, устраняя отдельные недостатки.

Во-вторых, нелишне перед выборами еще раз напомнить народу нехитрую, но действенную формулу про хорошего царя и плохих бояр. Да, в стране ужас, но вы же понимаете, кто на самом деле в этом виноват! «Где деньги, губернатор? Куда смотрит прокурор? Кто разрешил строить дома у свалки?» Ну и так далее. Кстати, той же разрухой легко обосновать любые отставки, коли в них возникнет необходимость.

Ну и наконец, в-третьих, главный вопрос текущего момента: кто же нас всех теперь спасет? Если до прямой линии у кого-то еще могли быть смутные предположения о том, что Путин устал и готов отдать власть преемнику, то теперь об этом не может быть и речи. Бог с вами, какой преемник! Вы же видите, без Путина тут вообще ничего не работает! Кто же еще, кроме него, со всеми этими безобразиями справится? В общем, прав был нынешний спикер Госдумы: есть Путин – есть Россия. Со всеми ее ужасами.-