Путин пообещал зачистить препятствия для развития экономики

По словам Путина, власти рассчитывают, что эффект, полученный бизнесом от действий властей, будет инвестирован в России Пресс-служба президента

Приоритет для государства — опережающее развитие экономики, заявил баллотирующийся на четвертый президентский срок Владимир Путин на съезде РСПП в пятницу. «Есть понимание, что по-другому добиться успеха, в том числе в социальной сфере, невозможно», — отметил президент. Ответом со стороны бизнеса должны стать инвестиции в России, рассчитывает президент.

«Наш настрой серьезный и решительный — чтобы все, что мешает нам двигаться вперед, было зачищено», — заверил собравшихся бизнесменов Путин. Подробно о касающихся бизнеса решениях властей президент говорить не стал, отметив ранее, что скажет о них в послании Федеральному собранию. «Сейчас еще рановато об этом говорить, но набор мер, в принципе, понятен — он на поверхности. Вопрос только в том, как расставить приоритеты: что больше, что меньше сделать, как настроить налоговую систему», — оговорился президент.

«Разумеется, мы понимаем: самое главное, чтобы она [налоговая система] была стабильной. Но мы постараемся сделать ее не только стабильной, но и эффективной с точки зрения бизнеса», — продолжил Путин. Он напомнил, что государство должно выполнять и социальные обязательства. «Но все же приоритетом на ближайшее время является опережающее развитие экономики», — заявил Путин.

По словам Путина, власти рассчитывают, что эффект, полученный бизнесом от действий властей, будет инвестирован в России. «Хоть нас и отвлекают всякими внешнеполитическими несуразицами, но эти несуразицы — пустой звон с одной стороны, идут нам на пользу. Мы же со многими здесь сидящими общаемся напрямую: у многих возникает озабоченность по поводу того, что там будет. Поэтому инвестировать лучше сюда. Наша задача — создать условия для этих инвестиций, защитить их», — пояснил президент.