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Путин поручил направить на дорожное строительство более 11 трлн рублей

На строительство и реконструкцию дорог в России в течение шести лет необходимо выделить более 11 трлн руб., заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

«В общей сложности в предстоящие шесть лет необходимо практически удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог в России, направить на эти цели более 11 трлн руб. из всех источников», - сказал Путин. Он напомнил, что в 2012-2017 гг. на эти цели было направлено 6,4 трлн руб.

Если к настоящему моменту федеральные трассы в значительной степени приведены в порядок, региональные - находятся в чуть менее хорошем состоянии, то качество местных дорог никуда не годится, констатировал Путин.

Необходимо наращивать качество и объемы дорожного строительства, задействуя для этого такие механизмы, как инфраструктурная ипотека и контракты жизненного цикла, отметил Путин.