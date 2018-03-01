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Путин поручил правительству уточнить правила расчета налога на недвижимость физлиц

Правила расчета налога на имущество физических лиц с недвижимости должны быть пересмотрены, чтобы сбор был посильным для граждан, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По его словам, кадастровая стоимость недвижимости при расчете налога иногда значительно превышает рыночную.

«В реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Но мы так не договаривались и люди такого не ожидали», - сказал Путин.

Путин предложил «уточнить механизмы расчета налога, а также определения кадастровой стоимости недвижимости». Все решения необходимо принять в максимально сжатые сроки - в первом полугодии текущего года, заявил президент. По его словам, налог должен быть справедливым и посильным для граждан.

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