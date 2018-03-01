Путин рассказал о «фантастическом» оружии России

Россия создала новое оружие, заявил президент Андрей Гордеев / Ведомости

В ответ на односторонний выход США из договора о ПРО в 2002 г. и размещение элементов американской ПРО на территории США и в других странах Россия разработала новую тяжелую ракету «Сармат», новые типы боеголовок и средства преодоления ПРО, заявил президент и кандидат в президенты Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Заявление он иллюстрировал видеозаписью испытаний ракеты, которые прошли совсем недавно.

Владимир Путин заявил, что все 15 лет после выхода из договора о ПРО Россия настойчиво пыталась вернуть США на путь сохранения стратегической стабильности, подписали договор СНВ-3 в 2010 г. Однако увеличение числа ракет ПРО снижает значение этого договора, считает он: «Американская машина заработала, конвейер пошел». Дальнейшее наращивание ПРО девальвирует российский стратегический ядерный потенциал, продолжал Путин, развертывается морская и сухопутная компонента ПРО США в новых странах – членах НАТО.

Поэтому Россия создала новое оружие, заявил президент: Минобороны и предприятия оборонной промышленности начали активную фазу испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат», которая заменит комплекс «Воевода» (Satan по западной классификации). При весе свыше 200 т «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что затрудняет работу ПРО.

Кроме того, Россия разрабатывает глубоководный быстроходный аппарат большой дальности, который может быть оснащен как ядерной, так и обычной боеголовкой, заявил Путин – и показал видеозапись аппарата. В 2017 г. полностью завершен цикл испытаний ядерной энергетической установки для него. О такой системе (шифр ОКР «Статус-6») стало известно из утечки по телевидению.

«Просто фантастика», – прокомментировал Путин появление такого оружия.

Президент заявил, что уже разработано гиперзвуковое оружие авиационного базирования, его испытания завершены и с 1 декабря 2017 г. комплекс «Кинжал» с ракетой, развивающей скорость в 10 скоростей звука, приступил к несению опытного боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. Видео самолета-носителя с этой ракетой президент также показал. Наконец, Путин заявил о завершении испытаний новой гиперзвуковой боеголовки для МБР.

Сирийская операция показала возросшие возможности Вооруженных сил России, оснащенность новым вооружением выросла в три раза, поступило 300 новых типов военной техники, перечислил Путин. На вооружение поступили три стратегические атомные подводные лодки проекта 955, 80 МБР, 102 баллистические ракеты на подлодках, 12 полков МБР «Ярс». Число носителей высокоточного оружия выросло в 12 раз, а крылатых ракет большой дальности – в 30 раз. Создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении, Национальный центр управления обороны и безопасности, создано оперативное командование ВМФ дальней морской зоны. Число контрактников выросло в 2,4 раза, а укомплектованность Вооруженных сил выросла с 70 до 95–100%.

Новое оружие, которое показал Путин