Как на Западе отреагировали на послание Путина

Специалисты по обороне из США полагают, что представленные Путиным образцы пока не готовы для использования на практике

Западные СМИ сдержанно отреагировали на представление Владимиром Путиным новейших российских вооружений и высказанного в адрес США и их союзников предостережения: «В 2004 г. нас никто не слушал. Послушайте сейчас». В основном освещение его послания Федеральному собранию носит характер репортажа. Комментариев относительно ядерных ракет и прочих видов оружия немного. Политики говорят о новой гонке вооружений, специалисты по обороне из США полагают, что представленные Путиным образцы пока не готовы для использования на практике.

«О существовании некоторых систем вооружения, таких как РС-28 «Сармат», было хорошо известно, и об их испытаниях ранее сообщалось. Новым было то, что Путин представил модернизацию российского арсенала как конфронтационный ответ на политику США с 2001 г.».

The Telegraph, Великобритания

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в том, что она выбирает «путь эскалации и провокации». «Мы сталкиваемся с растущими угрозами нашему образу жизни, и это [выступление Путина] – еще одно напоминание, что мы не должны сворачивать со своего пути».

Financial Times, Великобритания

Беатрис Фин, исполнительный директор Международной кампании за запрещение ядерного оружия: разработка Россией нового оружия «ясно дает понять, что началась новая гонка вооружений, при которой мы столкнемся с ужасом новой холодной войны, с постоянным страхом умереть в любой момент».

CNN, США

Американский чиновник, знакомый с оценкой последних российских оборонных проектов, считает, что продемонстрированному Путиным оружию еще очень далеко до готовности. США наблюдали несколько испытаний крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, и все они завершились крушением, сказал он. Если же Россия когда-либо решит атаковать США, то те ответят со «все подавляющей силой». По словам чиновника, устроенную Путиным демонстрацию в США считают в основном рассчитанной на внутреннее употребление перед выборами 18 марта.

Fox News, США

Представленные Путиным ракеты не готовы к эксплуатации и пока находятся в стадии разработки, сказали два американских чиновника, знакомых с разведывательными данными о военных возможностях России, пишет Fox News на сайте в статье под заголовком «Путин троллит Трампа». Несколько недавних испытаний в Арктике «крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, которой похвалялся Путин, в реальности завершились крушением», сказал один из них, добавив: «Подумайте о последствиях для экологии». По словам обоих, эта ракета и беспилотный глубоководный аппарат большой дальности, также оснащенный ядерной энергетической установкой, находятся на стадии исследований и разработок и не переданы в войска.

Чиновники признали, что возможности США по перехвату российских крылатых ракет «ограничены», поскольку средства противоракетной обороны рассчитаны на перехват небольшого количества ракет, запущенных странами вроде КНДР, а не для отражения полномасштабного ракетного удара со стороны России. «Мы не защищаемся, а сдерживаем, – сказал один из чиновников. – Сегодня ничего не изменилось по сравнению со вчерашним днем. Если они нанесут по нам ядерный удар, мы нанесем ядерный удар по ним».

Bloomberg, США

«Идеи реванша и конфронтации продолжают определять повестку Путина. Тем временем он, похоже, верит, что внутренние проблемы России в основном решатся сами по себе, если он установит достаточно амбициозные цели. Это само по себе можно считать предаварийной ситуацией, даже без учета нового оружия», – пишет о послании Путина колумнист Леонид Бершидский, работающий в берлинском офисе Bloomberg. Приоритеты Путина на новый шестилетний срок ясны: рассказу о новых стратегических вооружениях он уделил столько же времени, сколько обсуждению внутренних вопросов, вместе взятых. Причем было видно, что первая тема ему интересна гораздо больше, чем вторая, отметил Бершидский. Он описал представленное Путиным видение будущего страны как «мускулы без надежды или содержания».