Где взять деньги на проведение бюджетного маневра, Владимир Путин не сказал Интерпресс / PhotoXPress

Президент Владимир Путин фактически одобрил бюджетный маневр – он поручил увеличить расходы на инфраструктуру и здравоохранение. В абсолютном выражении расходы на здравоохранение должны увеличиться вдвое, заявил он в послании Федеральному собранию, всего на здравоохранение в среднем в 2019-2024 гг. должно направляться более 4% ВВП, а стремиться нужно расходовать 5% ВВП. Удвоены будут и расходы на инфраструктуру: на строительство и обустройство дорог в ближайшие шесть лет должно пойти более 11 трлн руб.

Где взять деньги на проведение такого бюджетного маневра, Владимир Путин не сказал, но предупредил, что нужно повысить качество расходов, увеличить частные инвестиции и зафиксировать новые налоговые условия. «Нам нужны такие фискальные решения, которые обеспечат пополнение бюджета, но будут не сдерживать, а стимулировать экономику», – сказал президент.

Еще одним источником увеличения расходов может стать ускорение экономики, говорит федеральный чиновник.

Провести бюджетный маневр в кандидатской программе для Путина предлагал председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, правда, постепенно увеличивать расходы государство, по его версии, должно было не только на здравоохранение и инфраструктуру (на 0,7 и 0,8% ВВП по сравнению с 2017 г. соответственно), но и на образование – на 0,8% ВВП.

Готовых рецептов налоговой реформы пока нет. Есть несколько предложений: активно обсуждавшийся в 2017 г. налоговый маневр (снижение страховых взносов и повышение НДС до 22%); право регионов отменять налог на движимое имущество взамен на введение торгового сбора с оборота; изменение ставки НДФЛ. Осенью на бюджетных совещаниях анализировались последствия повышения НДФЛ до 15-16% и введения необлагаемого минимума. Есть и предложения, не требующие повышения налогов, – например, увеличить доходы за счет сокращения теневого сектора и оптимизации расходов на социальную поддержку. Обсуждалось и сокращение расходов на правоохранительные органы и контрольно-ревизионный аппарат.

Увеличить расходы на инфраструктуру, здравоохранение и образование эксперты предлагали Владимиру Путину и накануне прошлых президентских выборов – в 2011 г. По оценкам Кудрина, если бы шестью годами ранее маневр все-таки провели, ВВП в 2017 г. рос бы быстрее на 0,4 процентного пункта.

Владимир Путин рассчитывает, что российская экономика будет расти быстрее мировой. Поручение обогнать ее уже к 2019 г. Путин давал и в послании в 2016 г. Но приблизиться к темпам роста мировой экономики пока не удается – в 2017 г. экономика России выросла лишь на 1,5%, глобальная, по оценке МВФ, – на 3,7%. В 2018-2019 гг. рост мировой экономики достигнет 3,9%, ждет МВФ, российской – останется в пределах 2,2–2,3%, следует из прогноза Минэкономразвития.

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