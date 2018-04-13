Власти России не могут спрогнозировать развитие экономики на три года
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Официально Минэкономразвития до сих пор не направило трехлетний прогноз социально-экономического развития в Минфин, рассказали «Ведомостям» несколько федеральных чиновников.
По графику подготовки законов к проекту федерального бюджета, утвержденному первым вице-премьером Игорем Шуваловым, Минэкономразвития должно было представить основные параметры трехлетнего макропрогноза Минфину не позже 5 апреля, а в правкомиссию по бюджету поступить до 10 апреля. Но согласно рабочим материалам Минэкономразвития, на которые ссылается собеседник «Ведомостей», знакомый с поручением, в Минфин поступил лишь уточненный прогноз на текущий год, а параметры прогноза на 2019–2021 гг. министерство еще дорабатывает.
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