Власти России не могут спрогнозировать развитие экономики на три года

Статья опубликована в № 4547 от 13.04.2018 под заголовком: Бюджет подождет до мая

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Пока министр финансов Антон Силуанов не получил макропрогноз от министра экономического развития Максима Орешкина Евгений Разумный / Ведомости

Официально Минэкономразвития до сих пор не направило трехлетний прогноз социально-экономического развития в Минфин, рассказали «Ведомостям» несколько федеральных чиновников.

По графику подготовки законов к проекту федерального бюджета, утвержденному первым вице-премьером Игорем Шуваловым, Минэкономразвития должно было представить основные параметры трехлетнего макропрогноза Минфину не позже 5 апреля, а в правкомиссию по бюджету поступить до 10 апреля. Но согласно рабочим материалам Минэкономразвития, на которые ссылается собеседник «Ведомостей», знакомый с поручением, в Минфин поступил лишь уточненный прогноз на текущий год, а параметры прогноза на 2019–2021 гг. министерство еще дорабатывает.