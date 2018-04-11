Эксперты: российская экономика выстоит под санкциями
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Запрет минфина США американским резидентам вести дела с рядом российских бизнесменов и связанных с ними компаний спровоцировал обвал российского рынка акций и рубля. Возникший на рынке ажиотаж не должен существенно ухудшить экономическую ситуацию в России, считают опрошенные «Ведомостями» экономисты.
Привычный сценарий
В пятницу, когда были введены санкции, резкой реакции со стороны рынка не последовало, напоминает главный экономист БКС Владимир Тихомиров: она последовала лишь в понедельник, когда возникли риски расширения ограничительных мер на российский госдолг. Все российские активы стали выглядеть токсичными для иностранных инвесторов, и они стали распродавать их по любой цене. В среду утром курс евро превысил 80 руб., доллар достигал 64,77 руб. Масла в огонь подлило сообщение в Twitter президента США Дональда Трампа о готовности нанести ракетные удары по Сирии. Потребители запаниковали вслед за рынками – обменники столкнулись с дефицитом валюты.
Но возникшая на рынке паника не первая за 15 лет, вспоминает заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир Бессонов. События, по его словам, развиваются всегда одинаково: падение рубля, затем отскок – не до прежнего уровня, но и не до столь низкого, чтобы он оправдал изначальные панические настроения. Исключений два: 2014 г., когда обвалились цены на нефть и резко ухудшились условия внешней торговли, и 1998 г., когда рухнул рынок государственных краткосрочных облигаций, уточняет Бессонов. В то же время геополитическая неопределенность высока и, если она продолжит обостряться, события прогнозировать трудно, отмечает он.
Главное – госдолг
Если же не учитывать геополитику, у рубля есть долгосрочная поддержка – высокая цена на нефть, говорит Бессонов: когда ажиотаж на рынке схлынет, это поддержит национальную валюту. Более того, когда спадет ажиотаж, инвесторы, которые думали выходить с российского рынка из-за санкций, увидят, что рубль ослаб, а цена на нефть останется высокой, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, это может даже спровоцировать новый раунд инвестиций в российские бумаги, которые под санкции не попадут, или просто в ОФЗ.
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